阿里健康(0241)Q2強勁17%增長　淨利率破8%　上行空間19%｜彭偉新

阿里健康是阿里巴巴旗下專注醫療健康的子公司，成立於2014年，主要透過數碼平台連接醫藥供應鏈、消費者與醫療服務，提供一站式健康解決方案。公司如何賺錢？主要透過B2C醫藥銷售、平台佣金及數字化服務收費，2026財年上半年總收入達人民幣166.97億元，核心盈利來自高毛利產品銷售與用戶黏性提升。



集團最強勁的增長動力是原研處方藥及高毛利醫療器械在線上渠道的快速外流，隨著醫院集采政策持續推進，患者購藥習慣加速轉向線上，帶動自營業務保持雙位數增長。與此同時，天貓醫藥平台透過收取佣金、廣告費及數字化營銷服務，實現第三方電商業務的高速擴張，近年增速顯著高於自營業務，成為第二大增長引擎。另外，集團亦深度受益於阿里巴巴生態的強大流量支持及即時零售協同，淘寶、天貓、餓了麼等多個入口為天貓健康帶來大量新用戶及高頻復購，月活躍用戶穩定超過3億，會員規模持續擴大至近8,000萬人，有效提升整體變現能力。此外，數字醫療服務（如互聯網醫院、AI問診、健康管理方案）雖目前佔比仍低，但正處於快速起步階段，配合政策放寬線上處方及醫保支付，預計未來數年將成為新的盈利增長點。

集團今年的第二季度業績強勁，總收入約人民幣83.5億元，較去年同期增長17%，主要受自營醫藥銷售及天貓健康平台GMV上升驅動，原研藥及醫療器械貢獻突出。自營業務佔比逾85%，調整後淨利潤達7.2億元，增長32.1%，淨利率升至8.6%，得益高毛利產品占比提升及營運效率優化。月活躍用戶超3億，會員數增至7,700萬。現金流穩定，支持數字醫療投資。

阿里健康(00241)於今年12月3日至12月4日期間的資金流狀況。（圖１）

集團季度盈利同比增長為64.7%，利潤率為5.84%，而過去12個月的營運毛利率則為6.42%，另外，過去12個月的資產回報率為5.22%，而過去12個月的股本回報率為11.76%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 41.1 倍，市場給予集團的預測市盈率為 23.5 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.84倍，而市賬率則為 4.49 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 2.4 倍，企業價值對收入為 2.11 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 32.09 倍。

阿里健康自今年7月15日至今年12月4日期間，股價錄得19.26%的升幅，該期間共錄得22.21 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的20.33 億港元，而散戶則佔當中的1.86 億港元。大戶對散戶資金流比率為 10.9 ： 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上12.54%；而最低曾經跌至-6.5%，至於12月4日當日則為9.34%，反映大戶投資者的資金動力正在改善中，有助推動股價由位回升。

阿里健康股價自今年7月4日跌至4.12港元低位後展開反彈，並一度攀升至7.50港元的高倍形成見頂走2。其後股價由高位回落，跌穿20天線後持續走低，昨日最低曾下探5.36港元，剛好回吐了整段升浪的61.8%黃金比率的回調目標。同期，9天RSI至今仍未跌穿30的超賣區，因此技術面顯示股價極有可能已見階段性底部。投資者現階段可在5.45港元附近分注買入，若以本次回調幅度計算，61.8%的反彈目標指向6.70港元水平，只要股價能守住5.15港元支撐，便可繼續持有待漲。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

