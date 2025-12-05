彭博︰內地影子銀行捲土重來　多個省份地方政府已借貸數十億美元

外電報道，在中國政府加強控制地方債風險的同時，即使是一些最富裕省份的政府企業，也不得不依賴成本高昂的非銀行貸款機構信貸，即所謂的影子銀行。知情人士透露，自去年9月以來，包括山東在內的多個省份的地方政府旗下產業投資機構和融資平台，已累計從信託公司和租賃公司借入數十億美元，而涉及的利率為8%或更高，是正常借貸成本的三倍多。



影子銀行借貸利率達8%或更高

彭博社報道，此次借貸標誌著內地影子銀行的回歸，知情人士表示，隨著利息支出不斷累積，以及第四季度項目成本結算費用即將到期，這些企業別無選擇，只能以更高的利率進行再融資，以維持業務運營並避免違約。影子銀行體系的金融機構願意提供資金，部分原因是因為在低利率環境下，面臨資產短缺的問題。

彭博報道指，內地銀子銀行捲土重來，多個省份地方政府已借貸數十億美元。（視覺中國）

與傳統貸款機構相比，影子銀行受到的監管較為寬鬆，過去幾年為了降低風險，其監管力度已收緊。分析認為，影子銀行回歸也反映了內地政府為防止國有企業透過地方政府融資工具（LGFV）等方式，來加大債務而採取行動所帶來的影響。這項行動切斷了獲得低成本融資的管道，例如常規銀行貸款和債券發行。

中國財政部、國家金融監督管理總局和山東省政府新聞處，均未回應彭博社的置評請求。

自從中國信託協會三年前停止發布影子銀行產業數據以來，準確衡量影子銀行的狀況變得越來越困難。惠譽評等估計， LGFV的總債務超過60兆人民幣，其中銀行貸款和債券約佔90%。其餘部分主要來自非標準借貸，這是一種代表影子銀行信貸的融資管道。