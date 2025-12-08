寧德時代（3750）大戶逐步歸位　有助拉動股價繼續上升│彭偉新

寧德時代（3750）主要業務為電動車及能源儲存系統的鋰電池生產，並在全球電池市場中佔有領先地位。集團現時的電池產品包括三元鋰和鋰鐵磷電池，分別在收入中占比達到相當高的比例，且這些產品的需求持續上升。集團亮點在於其技術領先、強大的研發能力及穩定的供應鏈管理，並且在中國及EU等地的市場份額持續增長。中期內，電動汽車及能源儲存需求增長是其主要利好因素；短期則依賴於高端車型的推出與政策支持；長期則受益於全球ESG投資增長及可再生能源的普及。寧德時代的競爭優勢在於不斷擴張的生產能力及在新能源汽車供應鏈中的重要角色，預計將迎來市場份額的回升。

寧德時代的業務主要集中於電動車和能源儲存系統的鋰電池製造，並在全球電池市場上占有重要地位。其產品涵蓋三元鋰和鋰鐵磷電池，廣泛應用於電動車、儲能設備等領域。公司致力於技術研發，並利用強大的供應鏈和生產能力來滿足市場需求。此外，寧德時代持續擴展其在國際市場的份額，特別是在中國和歐洲。而集團目前的電池產品結構已經非常成熟且平衡，它同時握有高端與性價比兩張王牌。三元鋰電池主要用在追求長續航的高階車型，磷酸鐵鋰（LFP）則主打安全、壽命長、價格親民，兩者現在差不多各佔一半，形成完美的互補格局，無論客戶要性能還是要成本，寧德時代都能立刻給出最合適的方案。

現在的寧德時代的三大業務中，收入大頭依然是電動車用的動力電池系統，佔了整體收入的七成以上，是公司最穩健的現金流來源。儲能系統雖然目前只佔大約一成六，但毛利率卻是三塊業務裡最高的，而且全球儲能需求正在快速爆發，這塊業務已經被視為接下來幾年最強勁的第二成長引擎。電池材料與回收業務目前佔比最小，但毛利率同樣很亮眼，特別是隨著第一波電動車電池即將進入大規模退役期，這塊業務很快就會從「配角」變成重要的利潤來源。簡單來說，電動車提供足夠收入、儲能業務讓它變富、回收業務則躺賺，三頭馬車已經全部就位。

寧德時代上周五以 490.40 港元收市，全日上升 7.40 港元或 1.53%。集團的平均Beta值為 1.05，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 614 港元，而最低位則曾見 291港元，以現價 490.40 港元計，寧德時代的股價較 50 天線低 7.98%，不過，現價則較 200 天線高出 12.68%，反映股價經過近日回調後，已返回中期走勢平均價之下，不過仍然能企穩在長期價格水平之上，顯示其走勢及強勢未有結束。

現價計相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 29.8 倍，市場給予集團的預測市盈率為 24.9 倍，較追蹤市盈率為低。集團季度盈利同比增長為41.8%，利潤率為16.52%，而過去12個月的營運毛利率則為18.51%，另外，過去12個月的資產回報率為5.01%，而過去12個月的股本回報率為22.14%，回報足以繼續吸引投資者在低位吸納股份。寧德時代自今年7月16日至今年12月5日期間，股價錄得30.99%的升幅，該期間共錄得30.09 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的42.64 億港元，而散戶則佔當中的 -12.5 億港元。大戶對散戶資金流比率為 3.4 比 -1，反映出大戶投資者仍然能主導股價走勢。同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上11.36%；而最低曾經跌至 -6.42%，至於12月5日當日則為4.09%，反映大戶投資者已逐步歸位，有助拉動股價繼續上升。

投資者可以在490港元水平買入，預期股價可以反彈至540港元的前橫行阻力位置。只要股價能企穩在458港元以上，暫時母須沽出止蝕。

圖1：寧德時代(03750)於今年7月16日至12月5日期間的資金流狀況

注意：本人持有寧德時代的股份權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。