品牌合作深化　寶尊電商(9991)Q4盈利可期：7.75元買入｜彭偉新

寶尊電商 (9991) 是內地一家領先的電商服務提供商，主要業務涵蓋品牌管理和電商解決方案。集團的主要亮點包括在高需求的美妝及奢侈品類別中的強勁表現，以及其成功在數位化時代中提升利潤率的策略。根據業務分佈，寶尊的收入主要來源於兩大類別：寶尊電子商務（BEC）和寶尊品牌管理（BBM），其中電商服務收入佔總收入的約60%，而產品銷售則約佔40%。集團的亮點在於成功結合了IT解決方案、數位行銷及全渠道銷售，並在品牌管理上實現增長。大型促銷活動成為了集團短期股價上升的推動力；至於中期則受惠於品牌合作的深化與消費模式的升級。另外，以長期來說，集團將透過持續的技術創新與市場擴展來穩固其市場地位。



而電商行業在內地正經歷著穩定增長，但受到宏觀經濟波動的影響。行業的周期性特徵顯示，消費者的支出模式受到經濟環境和市場促銷活動的驅動，特別是大型促銷如618和雙十一的影響。競爭方面，行業內有多個主要參與者，包括寶尊的直營和代理品牌，競爭日益激烈，加劇了市場份額的爭奪。整體營運成本情況方面，供應鏈管理、物流支出和營銷投入都是重要成本驅動因素。隨著技術的提升，企業將越來越依賴數字化運營以提高效率並控制成本。綜合來看，電商行業的前景仍然看好，但各家公司需在競爭中不斷創新以維持市場地位。集團專注於提供電商解決方案和品牌管理服務，主要業務涵蓋電商平台的運營、數位行銷及客戶服務。公司服務的品牌涵蓋了美妝、奢侈品及快速消費品，並在各大平台上運營，包括天貓和京東等大型電商平台。

市場對寶尊電商的前景看好，可以分為三個主要類別：品牌合作、數位化轉型和多渠道擴展。首先，品牌合作的深化是寶尊電商增長的核心動力。隨著與多個知名品牌的緊密合作，寶尊能夠建立穩定的收入來源，特別是在美妝和奢侈品等高需求類別中。這不僅提高了公司在市場中的地位，還增強了其對抗市場競爭的實力，因為穩固的品牌關係有助於持續吸引消費者。另外，數位化轉型的大力推進為寶尊的業務增長提供了重要支持。透過科技創新和數位行銷策略，寶尊能夠有效提升業務運作的效率，簡化顧客服務流程，並進一步增強顧客滿意度。這樣的變革不僅提升了公司的競爭力，還使其能在瞬息萬變的市場環境中保持靈活應對。至於多渠道擴展策略使寶尊不再僅依賴單一平台，進一步擴大了其潛在的客戶群。除了在Tmall上的業務，寶尊還積極開拓其他電商渠道，這不僅提高了市場知名度，還減少了對任何單一平台的依賴，從而在不確定的市場環境中提供了風險緩解的措施。整體而言，這些因素使得寶尊電商擁有較強的成長潛力和競爭優勢。

寶尊電商－Ｗ (9991.HK) 於2025年12月8日以 7.74 港元收市，全日上升 0.26 港元或 3.48%。集團過去5年的平均Beta值為 0.31，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 12.96 港元，而最低位則曾見 5.46港元，以現價 7.74 港元計，寶尊電商－Ｗ的股價較 50 天線低 10.77%，另外，現價亦較 200 天線低 5.35%。寶尊電商－Ｗ(9991.HK)自今年6月3日至今年12月8日期間，股價錄得2.03%的跌幅，該期間共錄得0.02 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的0.02 億港元，而散戶則佔有的比重不足100萬港元，令到大戶對散戶資金流比率為 6.4 比 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上39.83%；而最低曾經跌至-33.39%，至於昨日已由低位逐步反彈至 -9.66%，反映股價走勢有望。

寶尊電商股價走勢在去年12月初於6.12港元附近見低位後展開反彈，並一度上衝至9.85港元見阻力回落，其後進入調整，更在今年4月再次下試6.10港元低位後，獲得承接力後，即再度回升更展開中期上升浪，以一浪高於一浪的形態持續推進，成功突破2月頂部9.85港元阻力，更進一步延伸至回調總跌幅的1.618倍的黃金比率反彈目標12.96港元附近。近日股價自再度由高位作出回吐，並回試至61.8%黃金比率後止跌，最新於7.04港元附近重展企穩訊號。與此同時，9日RSI早在11月中已率先出現底背離並完成探底，顯示跌勢已近尾聲。目前只要股價能守穩20天移動平均線之上，而9日RSI不再跌穿30超賣區，便可確認反彈格局延續，值得中線吸納。建議投資者可在7.75港元附近分階段建倉，短線目標先看9.90港元，止蝕位嚴守在7.20港元，跌破則先行離場觀望。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。