工程機械龍頭三一重工(6031)海外擴張與數字轉型驅動盈利｜彭偉新

三一重工主要業務為建築機械的研發、生產及銷售，涵蓋混凝土機械、挖掘機、起重機及公路機械等產品。其中，挖掘機佔收入約39.1%，混凝土機械佔16.6%，起重機佔17.4%。該集團的亮點在於其產品質量卓越及全球化擴張策略，2024年海外收入已達49.5億元，並在全球市場佔有相對較高的比例。短期內，三一重工將受惠於中國建築機械市場的復甦及國內基建投資增長；中期因素包括對美國及歐洲市場的需求回暖和新產品推出所帶來的市場佔有率提升；長期則得益於電氣化與數字智能化轉型的推動。三一重工的主要亮點在於其持續的利潤增長，充分的現金流產生能力，以及對新技術的投資，這些因素將有助於進一步增強其競爭力和盈利能力。



目前，中國建築機械市場顯示出明顯復甦的跡象，尤其是挖掘機的需求大幅增長。今年三季度，該行業銷售同比增長18.1%，預示基建需求將促進三一重工的持續增長。隨著基礎設施投資的增加，預計到2026年公司在國內市場的增長將超過10%。同時，三一重工在150多個國家和地區拓展海外市場，約60%的收入來自國際市場。預計到2025年，海外收入將增長15%，並於2026年加速至15-20%，這將顯著提升公司的盈利能力和市場佔有率。另外，內地電氣化和數字智能化的轉型被視為公司的重要增長驅動力，隨著環保需求的提高，電氣設備的市場需求持續上升。預計到2024年，電氣產品銷售將達到4.03億元，並在2027年增長至9.32億元，顯示出增長潛力。同時，三一重工在成本控制和運營效率方面也取得了顯著進展，運營費用相對於銷售額顯著降低，提升了盈利能力。在競爭激烈的市場環境中，這些因素對公司的未來增長提供了堅實支持。

三一重工專注於建築機械的研發、製造與銷售，產品涵蓋挖掘機、混凝土機械、起重機及公路機械等。其中，挖掘機佔收入約39.1%，混凝土機械佔16.6%，起重機佔17.4%。在中國市場，該公司擁有顯著的市場領導地位，最近報告顯示，其挖掘機市場份額持穩。隨著中國建築業回暖，非挖掘機銷售亦有望增長，並支持整體業務的持續增長。集團主要亮點包括虛擬和數字化轉型的快速推進、海外市場佔有率的增長，以及在環保設備方面的持續投資。該公司的海外收入在2024年達到49.5億元，且預估在2025年會持續增長15-20%。此外，其電氣化產品在2024年的銷售額為4.03億元，佔總收入的5.1%，預計至2027年會達到7.8%的比重。

集團第三季度業績顯示，公司表現穩健向上，單季營業收入達到人民幣212.07億元，同比去年同期增長10.73%，主要得益於國內工程機械需求復蘇及海外市場擴張，特別是挖掘機及起重機銷售量分別增長24%及19%，同時「三化」戰略（全球化、數智化、低碳化）有效提升了產品競爭力；歸屬於上市公司股東的淨利潤則大幅攀升至19.19億元，同比激增48.18%，毛利率提升及費用率下降貢獻顯著，經營活動現金流淨額亦達145.47億元，同比增長17.55%，反映出強勁的盈利能力和現金生成效率。前三季度累計營業收入為657.41億元，同比增長13.56%，淨利潤71.36億元，增長46.58%，整體業績延續上半年復蘇勢頭。相較市場預期，收入基本符合分析師共識（平均預測約210億元左右），但淨利潤明顯超額完成，超出預期值約15%（分析師平均預測約16.7億元），主要因成本管控優於預期及海外訂單超出預算，帶動股價短期上漲約5%。

現時市場對三一重工的目標價預期為29.5港元，仍然較上日收市價21.84港元有35.8%的預期升幅，預期2025年全年每股盈利為1.10港元，按年上升45.8%，至於2026年及2027年則分別每股盈利為1.27港元及1.50港元，按年上升16.0%及18.4%，而2026年及2027年的預測市盈率為18.4倍及15.5倍，因此，整體估值未算過高。三一重工在上市後曾一度升上最高位見24.76港元後見頂回落，而且在反覆回落下，股價一度跌至最低位見20.50港元後見底反彈，而且更在反彈多日後，一度升返保歷加通道的中軸阻力，雖然未能即時突破，不過，未見股價出現明顯回調外，更見9天RSI開始見支持，預期股價可以繼續反彈，投資者可以在21.50港元水平買入，上望前頂24.80港元，至於股價若跌穿前底20.50港元，則最好先行沽出止蝕。

