速騰聚創(2498)機器人＋芯片雙引擎啟動　反彈目標40元｜彭偉新

速騰聚創主業是專注於人工智能（AI）驅動的機器人技術公司，集團基本上是一家「感官器供應商」，以激光雷達（LiDAR）產品為自動駕駛和機器人提供「眼睛」，讓機器能對周圍的環境產生感知，從而實現安全導航。因此，集團的收入主要是透過銷售硬件產品、以及提供硬件加軟件的完整解決方案，以及其他相關服務賺錢。集團的業務核心是激光雷達硬件銷售，佔總收入約80%以上，至於解決方案（如整合AI感知軟件）佔比則約15%；另外服務（如技術支持）的佔比則約5%。集團在2024年全年的總收入為18.52億元人民幣，主要來自產品銷售。



現時，激光雷達及自動駕駛行業處於快速增長階段，隨著智能駕駛技術的推廣與成熟，市場需求不斷提升。行業競爭激烈，主要玩家之間在技術創新及價格方面展開了激烈的競爭，特別是在數字化激光雷達技術上。整體營運成本方面，隨著研發支出的增加以及材料成本的波動，企業面臨著壓力，但自有芯片技術的運用有助於降低長期成本，提升營運效率。此外，行業內在新技術與產品的導入速度快，預期將進一步推動市場的整體增長與競爭格局的演變。

速騰聚創在2025年第三季度實現營業收入4.07億元，同比微降0.2%。至於2025年的毛利率顯著提升至23.9%，相比2024年的17.2%和2023年的8.4%有明顯改善。經營利潤率則在2025年為-16.3%，相比2024年更為改善，但仍處於虧損狀態。淨利率方面，2025年為-24.6%，比2024年的-29.2%有所改善，而2023年則呈現出-387.1%的極大虧損。此數據顯示，儘管仍未實現盈利，但公司在利潤率上已經逐漸改善。集團的利潤率為 -22.44%，而過去12個月的營運利潤率則為 -28.8%。

速騰聚創(02498)於今年7月21日至12月10日期間的資金流狀況。（圖１）

速騰聚創上個交易日以 34.96 港元收市，全日上升 0.62 港元或 1.81%，52周最高位曾見 46.50 港元，而最低位則曾見 23.6港元，以現價 34.92 港元計，速騰聚創的股價較 50 天線高出 0.3%，不過，現價則較 200 天線低 3.87%，走勢上未有出現升幅過大的情況。自今年7月21日至今年12月10日期間，股價錄得3.31%的升幅，該期間共錄得5.07 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的4.27 億港元，而散戶則佔當中的0.8 億港元。大戶對散戶資金流比率為 5.3 比 1 (見圖1)，反映大戶投資者在過去一段時間內仍然是主導股價的。同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上18.03%；而最低曾經跌至-16.58%，至於12月10日當日則為17.35%，反映大戶資金動力已有明顯的改善情況。

速騰聚創的股價在9月18日衝上46.50港元的高峰後，便展開了一輪明顯的回檔調整，一度回落至30港元附近，剛好回到今年6至8月時的低位區域。不過，正當股價觸及低點之前，9日RSI已於10月份率先掉頭向上，形成典型的底背離訊號。本週一，股價更成功突破20天平均線，進一步坐實了見底的形態，目前看來反彈行情已正式展開。如果以46.50港元高位跌至30港元低位的這段跌幅作為計算基礎，採用黃金分割61.8%的回吐比例作為反彈目標，則潛在目標位可看至40港元水平。只要股價之後能夠穩守33港元關口之上，便可繼續持有，無需急於止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

