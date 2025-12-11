留意港交所　為明年首季作超前部署｜許繹彬

本周港股繼續缺乏明確方向。周一（8日）一度高開並升穿20天線（約26074點），最高見26150點，可惜一如過去數周走勢，恒生指數每逢重上26000點便無以為繼，沽壓湧現。下午受內地股市下跌及中日關係緊張影響，26000點迅速失守，其後更節節下跌，連10天線及100天線（約25850點）亦相繼失守。周二（9日）跌勢加劇，一度跌穿25400點，所有技術支持位全線淪陷。昨日（10日）恒指低見25257點後終現技術性反彈，收市重返25500點水平。雖有北水連續10天淨流入，可惜未能為大市增添顯著動力，成交額僅維持約2,000億元水平。



筆者認為，聖誕長假期臨近，全球股市瀰漫濃厚節日氣氛，令成交異常淡靜，波幅亦顯著收窄，此乃正常現象。港股跌幅較其他市場為大的主因，除中日關係持續緊張且有升溫跡象外，內地樓市久病未癒之際又爆出新危機——知名內地房企雅居樂集團（3383）突遭內地企業提出清盤呈請。消息公布後，雅居樂股價於兩個交易日內最多累跌近28%，其他內房股及內地物管股亦慘遭拖累，更令恒指跌穿已穩守多時的25600點支持位。

雖然大市昨日終止兩連跌，但仍未能重返25600點。鑑於2025年只剩不足三周，內房債務違約風險仍未完全排除，投資者若持有相關股份，務必密切留意最新進展。

港交所值得作中線吸納

回到大市走勢，美國聯儲局本周議息，市場普遍預期再減息0.25厘。由於此預期早已充分消化，減息本身難以為市場帶來驚喜，相信大市只會作有限度反彈，因此筆者預料港股本月餘下交易日將繼續缺乏方向，成交亦會繼續淡靜。而真正明確方向或需待明年1月中旬，基金經理放完年假歸位後才逐步浮現。若投資者欲為2026年首季作超前部署，現時可留意港交所（0388）。該股近日雖一度跌穿400元大關，但呈現強勁的反彈力，技術走勢已改善，值得中線投資者睇位吸納。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

