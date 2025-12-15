華虹半導體(1347)：AI與電動車需求助股價至80.35元目標｜彭偉新

華虹半導體的基本業務主要通過晶圓代工業務創造收入，專注於生產各類高技術半導體產品。主要的產品類別包括功率半導體、模擬IC、微控制器單元（MCU）及非易失性存儲器。根據報告，各產品的收入佔總收入的比例如下：功率半導體佔30%、模擬IC佔25%、微控制器單元佔20%、非易失性存儲器佔15%，其他產品佔10%。至於集團的主要增長動力來自於市場需求的持續增長，特別是在電源管理和AI伺服器領域。這些市場的蓬勃發展推動了公司的銷售績效，並且公司不斷進行技術升級和擴産，以提升自身在市場的競爭力。此外，華虹的客戶基礎擴展和與知名客戶的穩定合作，也對業績有顯著的正面影響。現時，集團所服務的市場包括消費電子市場、工業自動化市場、汽車電子市場和通訊設備市場。其中，消費電子市場佔總收入的40%、工業自動化市場佔25%、汽車電子市場佔20%、通訊設備市場佔15%。



華虹半導體所服務的市場整體狀況顯示出穩定的增長潛力。根據市場報告所顯示，消費電子市場仍然是公司最大的收入來源，佔總收入的40%。這一市場受益於智能手機、可穿戴設備及家庭自動化產品的需求增長，尤其是隨著5G技術的推廣，對高性能半導體的需求將進一步上升。另外，工業自動化市場佔華虹總收入的25%，該市場的需求也在隨著全球製造業的轉型而增長，特別是在工業物聯網（IIoT）和智能製造的推動下，對高效能晶片的需求日益增加。此外，汽車電子市場佔20%，隨著電動車和自動駕駛技術的興起，此市場預計將迎來爆發式增長，這對華虹半導體的業務成長將形成有利推動力。通訊設備市場則佔15%，該市場的增長主要受到通訊基礎設施升級及數據中心需求增加的影響。整體而言，華虹半導體所在市場的多樣化使其在面對行業變化和市場波動時，依然能夠保持穩健的成長。

至於集團2025年的財務狀況呈現穩健復甦態勢，儘管面臨全球半導體市場波動，但受益於AI和新能源汽車需求增長，集團的經營表現逐步改善。截至2025年第三季度，集團實現創紀錄的季度收入6.352億美元，較去年同期增長20.7%，較上季度增長12.2%，主要驅動因素包括晶圓出貨量增加和平均售價上漲，這反映出集團產能利用率提升至約90%以上，以及功率器件和模擬電源管理產品的強勁需求。縱觀2025年前三季度，累計收入預計超過18億美元，全年收入有望達到約22億美元，較2024年的20.04億美元增長約10%，顯示集團在成熟製程市場的競爭優勢逐步顯現。

華虹半導體(01347)於今年7月23日至12月12日期間的資金流狀況。（圖1）

集團的毛利率在2025年第三季度回升至13.5%，較去年同期上升1.3個百分點，這得益於成本控制和產品組合優化，然而淨利潤表現相對疲弱，第三季度淨利僅為2570萬美元，較去年同期下滑43%，主要受研發投資和折舊費用增加影響。2025年前三季度淨利總計約8000萬美元，較2024年全年5800萬美元有所改善，但整體盈利能力仍需透過產能擴張來進一步提升。集團的稅後淨利率約為4%，低於行業平均水平，顯示盈利壓力猶存。

華虹半導體 上周五以 71.9 港元收市，全日下跌 0.5 港元，跌幅為 0.69%。集團過去5年的平均Beta值為 1.11，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 99.5 港元，而最低位則曾見 19.62港元，以現價 71.9 港元計，華虹半導體的股價較 50 天線低 8.61%，不過，現價則較 200 天線高出 46.14%，反映出股價短期走勢稍為弱於其中期走勢，但則明顯強於其長線走勢。集團自今年7月23日至今年12月12日期間，股價錄得96.99%的升幅，該期間共錄得129.16 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的126.02 億港元，而散戶則佔當中的3.13 億港元 (見圖1)，大戶對散戶資金流比率為 40.3 比 1，相信大戶投資者仍然有力主導未來大市的升勢，而同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上12.39%；而最低曾經跌至 -7.22%，至於12月12日當日則為0.06%，整體大戶動力正改善中。

華虹半導體的股價自今年低點19.62港元後，便展開了一輪強勁上升趨勢，最高觸及10月高位99.50港元，不過隨後進入持續調整階段，甚至一度下試11月24日低位64.55港元。這一浪回調剛好跌破了從今年1月低位開始的整體升幅的38.2%回調目標69.2港元，但隨後便出現反彈，而且在這個水平多次獲得強力支撐，上周五股價再度跌至低位亦未有失守該位。同時，在調整過程中，9天RSI指標始終未有跌破30便已轉而向上，顯示動能並未完全耗盡。相信股價維持在支撐位以上的可能性相當高。考慮到集團的估值仍保持穩定，預計短期內將迎來反彈機會，投資者不妨在現價71.90港元附近進場，目標看向12月8日高位80.35港元。只要收市價不跌破69.20港元，目前毋須急於止損離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。