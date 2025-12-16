港投公司︰連接全球資金與香港創科的關鍵橋樑｜彭偉新

香港投資管理有限公司（港投公司）於2022年由行政長官在施政報告中宣布設立，定位為香港的「耐心資本」投資旗艦，肩負推動經濟長遠發展與實現穩健財務回報的雙重使命。公司以市場化運作及前瞻性佈局為原則，專注投資具潛力的初創企業，尤其硬科技、生命科技、新能源及綠色科技等領域，以促進科技突破、產業升級與區域協同。截至2024年，公司資產總額達640億元，過去一年投資收入為23.45億元，營運開支9300萬元。其投資組合超過七成聚焦硬科技，逾三分之二資金投向增長期項目，已投資逾150個項目，並成功帶動市場長期資金跟投，每1元投資可撬動超過6元市場資金。



港投公司目前的投資項目主要集中於硬科技、生命科技及金融科技三大領域，並以中長期布局為主。首先，在醫療科技與生命科學領域，康諾思騰、英矽智能及怡斯萊屬於具突破性的代表。康諾思騰專注於手術機械人研發，其腔鏡機械人已進入內地、香港及歐洲的臨床應用；英矽智能以人工智能驅動新藥研發，並在香港設立孵化平台；怡斯萊則涉足生物醫療及相關生命科技應用。這些企業的共同特點，是具備高度科研門檻並處於增長期，獲得港投的早期或成長期投入，用以支持其技術轉化與全球化發展。

其次，在半導體、運算與未來計算架構領域，賽昉科技、銀河通用及有光科技形成一條從芯片設計到算力應用的創新鏈條。賽昉科技成功研發全球首款基於 RISC V 架構的數據中心管理芯片「獅子山芯」；銀河通用着重通用計算架構及基礎運算平台；有光科技則聚焦高性能光學與光電科技。港投在此領域的投資旨在捕捉全球開源芯片與算力需求增長的長期趨勢。再者，在智慧城市與新興科技應用方面，逸動科技、Emaldo 及 NEX 均屬於具市場化能力的科技企業，涵蓋智能系統、工業應用及數碼化技術等方向。這些企業普遍利用香港的制度與國際連接優勢進行業務拓展，並藉着港投的投資加速進入海外市場。

此外，WeLab 作為金融科技企業，是港投在新金融領域的重要佈局之一，代表香港在虛擬銀行及金融創新方面的競爭力。整體而言，港投透過上述超過 150 個項目的組合，建立了涵蓋醫療科技、硬科技、生物科技、芯片算力及金融科技的多元布局，並以長期投入帶動香港創科生態系統的持續成長。另外，港投公司於2024年8月，透過與電動車充電解決方案公司Spark EV及其泰國夥伴合作，推廣本地綠色智能出行技術。而該次以聯營方式與Spark合作，透過創業板公司基石科技 (8391) 充電椿的成熟技術，在泰國的2,200個加油站安排及營運充電網絡，而該次與Spark的合作，為其他港企創造可複製的海外拓展案例。

市場上雖有對港投公司披露的透明度提出關注，但若細閱其年報及與國際主權基金做比較，便可見其透明度已達合理水平，甚至優於同類國際主權基金。港投公司以專業審慎態度管理公共資產，致力在創造長期價值與維護公眾信任間取得平衡，在成立僅兩年的初期階段，首份年報已披露經第三方核證的核心財務數據，並重點展示戰略方向與關鍵成果，可說是在「公眾問責」與「投資靈活性」之間取得平衡。

港投舉辦國際耐心資本論壇。

作為香港的耐心資本平台，港投公司的核心貢獻在於以長期投資方式推動創科與策略產業發展，增強香港經濟活力與競爭力。通過提前布局硬科技、生物科技及新型工業化等領域，港投不僅促進科研成果的商業化，也有效提升本地產業的技術含量與增值能力。在創科生態的建設方面，其投資已帶動逾 26.8 萬平方米科研相關樓面、6,400 個職位及 109 項知識產權註冊，並促成超過百項與本地大學的協作，為人才培育、技術轉移及跨境科研合作提供強大支撐。此外，港投強調引資效應，以每一元投資撬動六元以上長期資本，逐步建立香港在全球耐心資本市場的品牌。其背書亦提升國際投資者對香港科技項目的信任度，有助本地企業進入海外市場。

整體而言，港投公司的角色遠超一般投資人的範疇，是一個主動塑造未來產業格局的系統性推動者，透過耐心資本把科研、人才、企業與國際資金串連起來，使香港由過往的「資金中心」逐步升級為真正的「創科動能中心」。港投以策略性投資引導市場方向，讓具潛力的企業更快突破科研瓶頸，並在國際舞台上建立影響力，同時增強全球資金對香港科技項目的信心，使香港成為連接前沿技術、主權基金與跨國企業的匯聚點。港投公司所推動的不僅是企業的增長，更是整個新經濟生態的成型；其累積的產業動能、國際資金流入與人才效應，正逐步為香港構建更具韌性、更具未來性的經濟基礎。這種深層的結構性改變，是香港在全球競爭中重新定位、再出發的關鍵力量。

