美股｜美國通脹放緩 道指早段曾漲逾400點 納指升逾1%
撰文：蕭通
出版：更新：
數據顯示美國通脹放緩，美股周四（12月18日）早段造好，道指最多曾漲424點，目前收窄至逾200點；納指最新仍漲逾1%。數據顯示，美國11月消費物價指數（CPI）按年升2.7%，低於市場預期的3.1%；核心CPI按年增長2.6%，也低於市場預期的3%。 另外，美國次申領失業救濟人數按周減少1.3萬人，減至22.4萬人，少於市場預期的22.5萬人。
本港時間12月18日
【22:52】Tesla漲2.8% Amazon及Nvidia升逾1%
道指最新報48,124點，升238點或0.50；納指最新報22,946點，升253點或1.12%；標普500指數現報6,777點，升56點或0.84%。
重磅科技股方面，Amazon現升1.88%，為升幅最大道指成份股；Nvidia升1.12%，Apple則跌0.99%。另Tesla漲2.80%。
【22:47】油價升逾0.5%
油價上揚。紐約原油期貨現時每桶56.21美元，漲0.40美元或0.72%；倫敦布蘭特期油每桶報60.02美元，升0.34美元或0.57%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報88,100.42美元、24小時內跌1.7%。
