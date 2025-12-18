美股｜美國通脹放緩　道指早段曾漲逾400點　納指升逾1%

數據顯示美國通脹放緩，美股周四（12月18日）早段造好，道指最多曾漲424點，目前收窄至逾200點；納指最新仍漲逾1%。數據顯示，美國11月消費物價指數（CPI）按年升2.7%，低於市場預期的3.1%；核心CPI按年增長2.6%，也低於市場預期的3%。 另外，美國次申領失業救濟人數按周減少1.3萬人，減至22.4萬人，少於市場預期的22.5萬人。



圖為2025年8月18日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間12月18日

【22:52】Tesla漲2.8% Amazon及Nvidia升逾1%

道指最新報48,124點，升238點或0.50；納指最新報22,946點，升253點或1.12%；標普500指數現報6,777點，升56點或0.84%。

重磅科技股方面，Amazon現升1.88%，為升幅最大道指成份股；Nvidia升1.12%，Apple則跌0.99%。另Tesla漲2.80%。

【22:47】油價升逾0.5%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶56.21美元，漲0.40美元或0.72%；倫敦布蘭特期油每桶報60.02美元，升0.34美元或0.57%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報88,100.42美元、24小時內跌1.7%。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）