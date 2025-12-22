美股｜道指早段曾升逾200點 Tesla最新漲逾3%
撰文：蕭通
出版：更新：
美股受科技股提振，周一（12月22日）早段造好， 道指最多曾漲逾200點，目前升幅收窄。
本港時間12月22日
【22:51】Nvidia升逾1%
道指最新報48,243點，升108點或0.23%；納指最新報23,435點，升127點或0.55%；標普500指數現報6,864點，升29點或0.44%。
重磅科技股方面，Tesla升3.34%、Nvidia漲1.06%，Apple則跌0.33%。
【22:45】油價升逾2%
油價上揚。紐約原油期貨現時每桶57.87美元，漲1.35美元或2.39%；倫敦布蘭特期油每桶報61.87美元，升1.40美元或2.32%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,818.65美元、24小時內升逾1%。
高盛預計2026年牛市行情將擴散 但回報率或低於2025年拼多多盤前升逾半成 揚言下一個3年再造一個拼多多 加谷供應鏈Nike盤前瀉10% CFO預告本季收入錄低位數跌幅｜美股美股｜道指收市升65點 納指漲1.38% 特朗普旗下社媒飆近42%美股｜道指收市倒跌228點 納指挫1.81% Tesla挫4.63%