美股｜道指早段曾升逾200點　Tesla最新漲逾3%

美股受科技股提振，周一（12月22日）早段造好， 道指最多曾漲逾200點，目前升幅收窄。



圖為2025年12月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。 （Reuters）

本港時間12月22日

【22:51】Nvidia升逾1%

道指最新報48,243點，升108點或0.23%；納指最新報23,435點，升127點或0.55%；標普500指數現報6,864點，升29點或0.44%。

重磅科技股方面，Tesla升3.34%、Nvidia漲1.06%，Apple則跌0.33%。

【22:45】油價升逾2%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶57.87美元，漲1.35美元或2.39%；倫敦布蘭特期油每桶報61.87美元，升1.40美元或2.32%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,818.65美元、24小時內升逾1%。