美股｜美新領失業救濟人數少於預期　道指暫升逾百點

美國新領失業救濟人數少於預期。美股於周三（12月24日）平安夜開半日市，三大指數早段個別發展。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間12月24日

【22:53】Nvidia股價下跌 據報暫停測試Intel 18A製程

道指最新報48,560點，升117點或0.24%；納指最新報23,552點，跌8點或0.19%；標普500指數現報6,915點，升5點或0.08%。

重磅科技股方面，Nvidia現跌0.74%，為跌幅最大道指成份股。路透社報道，Nvidia曾將Intel的18A製程列入評估名單，並進行相關驗證流程，但近期已經暫停、不再延續測試進度。Intel股價跌逾2%。

數據顯示，美國勞工部公布，首次申傾失業救濟人數按周減少1萬人，跌至21.4萬人，少於市場預期的22.4萬人；續領失業救濟人數按周增加3.8萬人，增至192.3萬人，則多於市場預期的190萬人。

【22:47】油價微升

油價回落。紐約原油期貨現時每桶58.62美元，升0.24美元或0.41%；倫敦布蘭特期油每桶報62.53美元，升0.15美元或0.24%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報86,839.65美元、24小時內變化不大。