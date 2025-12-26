人民幣離岸價曾破7算　內媒﹕經濟穩中向好支持匯率走強

人民幣近期持續處於強勢，離岸價更在周四（25日）升穿7算，為去年9月以來首次。內地《經濟日報》發表文章，稱近期人民幣升值行情，是外部壓力趨緩、內部韌性增強、政策精準調控與市場預期轉向等多種因素共同作用的結果。



文章引述國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟指出，儘管近期人民幣匯率持續走強，但預計後續仍將圍繞7.0雙向波動，出現單邊快速升值的概率較低。實體企業尤其是有涉外業務的企業，需積極構建系統性匯率風險管理能力，將匯率波動納入日常經營決策。

文章又表示，中央經濟工作會議指出，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。專家表示，這體現了既要防範匯率過度貶值，也要防範匯率過度升值的政策取向。下一步，要繼續增強外匯市場韌性，穩定市場預期，防範匯率超調風險。

於周五（27日）亞洲交易時段，人民幣在岸價最新報7.0077，跌19點子；離價岸最新報7.0013，跌40點子。每百港元兌人民幣最新報90.13。