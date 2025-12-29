寧德時代 (3750)：寧德時代RSI轉強 買入505上望565港元｜彭偉新

寧德時代（CATL）主要專注於電動車和儲能系統的鋰電池生產，並在全球市場中佔有領導地位。其電動車鋰電池產品預計在2027年佔收入的約55％，而ESS業務的貢獻已顯著增長，將佔未來約29％。集團的亮點包括技術領先地位、強勁的財務表現以及對市場需求的敏感反應。此外，近期澳大利亞提高住宅儲能系統補貼的政策將推動市場需求，並助力其在短期內的業務增長。中期內，預計電動車的滲透率將持續上升，為集團帶來結構性需求增長。長期而言，隨著可再生能源需求的增加，儲能解決方案將成為能源轉型的重要推動力。這些因素將持續推動寧德時代的業務增長和市場份額的擴大。



行業分析顯示，電動車和儲能系統行業正處於高速增長的周期中，尤其是在全球對可再生能源和清潔交通的需求上升背景下。競爭方面，市場上存在多個強勁的參與者，其中包括特斯拉、比亞迪和LG能源等，這些企業在技術和創新上持續推進，為行業帶來了快速的技術迭代。整體營運成本方面，隨著原材料價格波動和供應鏈挑戰，行業的營運成本面臨上升壓力。然而，行業龍頭企業如寧德時代憑藉其優秀的供應鏈管理和大規模生產能力，仍能保持相對穩定的毛利率。長期預期中，行業的結構性增長趨勢將持續，受益於政策支持及市場需求的擴大。

而市場需求的增長與國際市場的擴張構成了無法忽視的增長動力。全球對可再生能源的需求持續上升，尤其是在純電動車市場中，中國的滲透率已達40%。隨著越來越多的消費者轉向電動車和儲能系統，在政策支持下，市場需求將繼續增長。與此同時，寧德時代積極開拓包括美國及歐洲在內的國際市場，進一步擴展其業務版圖。這種市場擴張將直接促進集團的銷售增長，並為未來的成功奠定基礎。其次，技術領先與盈利能力的穩定使寧德時代在競爭中具有重要優勢。集團在鋰電池技術上的持續創新不僅提高了產品性能，也使其能在激烈的市場中脫穎而出。面對市場波動，寧德時代的財務表現依然強勁，顯示出可持續的盈利能力及健康的現金流。穩定的盈利模式和不斷增強的財務底蘊，為集團的未來發展提供了資金保障，進一步支持其技術創新步伐。這些因素共同塑造了寧德時代在行業內的領導地位及持續增長潛力。

寧德時代(03750)於今年8月4日至12月24日期間的資金流狀況。（圖1）

寧德時代 (3750.HK) 於2025年12月24日以 508.5 港元收市，全日下跌 6.5 港元，跌幅為 1.26%。集團過去5年的平均Beta值為 1.05，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 614 港元，而最低位則曾見 291港元，以現價 508.5 港元計，寧德時代的股價較 50 天線低 1.93%，不過，現價則較 200 天線高出 14.9%，技術走勢出現偏離的情況並不嚴重，因此，股價仍然有繼續向好的機會。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 31.9 倍，市場給予集團的預測市盈率為 26.7 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.24倍，而市賬率則為 6.68 倍，整體估值並不算是太過高，仍然有繼續上升的空間。

寧德時代股價於今年8月4日至上個交易日錄得21.7%的升幅，期間共錄得48.3億港元的資金流入，其中大戶投資者佔55.6億港元，反而散戶投資者見持續流出共7.2億港元 (見圖1)，大戶投資者與散戶投資者的資金流比率達到7.7比 -1，反映大戶投資者有絕對的主導權，的股價由高位614港元持續回調後，已由高位持續回調並一度跌至最低位見458.2港元，不過，近日股價反彈下，已拉動9天RSI由低位回升，並由跌轉升下，成功箇返30以上水平，反映整體走勢已經有轉強的趨勢。投資者可以在505港元水平買入，上望565港元，只要股價未有失守488港元，暫時毋須沽出止蝕。

