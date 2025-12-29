美高梅中國瀉逾17%　遭大摩下調明年盈利預測7%及評級｜異動股

濠賭股今日（29日）悉數低收，其中遭到摩根士丹利下調評級的美高梅中國（2282）更全日下瀉逾17%，收市報12.91元，為一眾濠賭股中表現最差。



大摩發表最新報告，指出由於部份博企的牌照費用將呈現變化，足以對相關公司的除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）帶來影響，並影響相關公司的目標價及評級。

大摩預料從明年起，美高梅中國向母公司美高梅國際支付的許可費，由原來佔每月綜合收益1.75%提升至3.5%，預料許可費由6億美元增至12億美元；又預料有關變化將拖累美高梅中國明年EBITDA較原來預期低7%，並預測明年美高梅中國EBITDA將下跌5%，利潤率收窄220個基點。

遭降評級至與大市同步

大摩指出明年美高梅中國許可費佔全年EBITDA約15.2%，降評級至「與大市同步」。該行又預期永利澳門（1128）牌照費佔EBITDA約14.1%。該行預料，牌照費分別佔銀娛（0027）及金沙中國（1928）的EBITDA分別為0%及5%。

升銀娛評級至增持

該行又指出將銀娛評級升至「增持」，認為銀娛為唯一一間擁有淨現金的博企，同時有即將落成的新酒店帶動容量增加，預料公司溢價可以維持。

該行對濠賭股維持樂觀態度看法，主要受賭收增長雙位數字增長驅動。然而，相關股份股價表現取決於市場份額趨勢，該行在某些個股上的看法可能與市場共識不同。該行偏好銀娛及金沙，優於美高梅中國及永利澳門，又表示對澳博（0880）維持「減持」評級。

一眾濠賭股今日表現疲弱，澳博跌2%，銀娛跌2.9%，永利跌4%，金沙跌4.5%，新濠（200）跌5.3%。

大市方面，恒生指數跌183點，收市報25635點，成交額為2,245億元。