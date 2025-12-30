主板AI創新藥第1股英矽智能(3696)　值得跟港投長線持有 ｜彭偉新

英矽智能（3696.HK）是一家生物技術公司，集團專注於利用生成式人工智能，藉此驅動端到端藥物發現及開發，其主要業務是通過人工智慧平台加速藥物研發過程，從而縮短時間並降低成本。集團的核心平台為自家專有的生成式 AI 平台 Pharma.AI，覆蓋由靶點識別、分子設計、臨床前評估，以至臨床結果預測的整個流程。集團的商業模式並非單一藥物研發，而是採取「AI平台技術輸出 + 自有及合作管線變現」的混合模式，已成功生成超過20個處於臨床、臨床前或 IND 啟動相關階段的候選藥物。



集團的主要收入來源包括三大類：第一類：藥物發現及管線授權收入，即與大型藥廠或生物科技公司合作，為其提供AI藥物發現服務，並收取前期服務費、里程碑付款及未來銷售分成。第二類：自有藥物管線開發，當中最具代表性的是已進入臨床II期的纖維化藥物 ISM001-055。第三類：非醫藥領域的AI發現服務，包括先進材料、農業、營養產品及獸醫藥物等。英矽智能的主要客戶主要為全球大型藥企及生物科技公司，已與全球收入最高的20家藥企中，至少13家建立平台或管線合作關係，包括賽諾菲、禮來、復星醫藥等。

由於英矽智能並非傳統製藥企業，其供應鏈結構較為輕資產。主要供應商集中於三類：分別為用於訓練及運行生成式AI模型的雲計算及算力供應商、負責部分臨床前及臨床試驗工作的第三方CRO及臨床研究機構，以及自動化實驗室設備及試劑供應商。由於整體資本開支相對較低，當集團過去2年的收入以超過65%的年複式增長率上升後，加上2024年在集團的高毛利的授權及里程碑收入確認下，淨虧損亦明顯地由2022年的2.22億美元大為減少至2024年的1,710萬美元。至於2025年上半年收入下跌，則屬於收入確認時間點波動，而並不是核心業務能力的倒退，在以里程碑付款為主的AI製藥企業中屬常見現象。至於按市場所預期的未來幾年發展，預期集團的收入會在2026年及2027年繼續增長至8,000萬美元及1.25億美元，而淨虧損更會進一步的收窄至5,000萬美元及4,000萬美元水平。

由於集團在成功集資上市後，除了可以改善自身的流動性外，更重要是可以吸引到長線機構投資者的配置，另外，亦間接有助提升集團可信度，提升整體估值中樞。而且取得上市地位後，亦有助集團與大型藥企簽署新一輪高金額授權合作，因此，上市後將會加快集團的整體營運步伐，令到集團開啟更大的發展潛能。

英矽智能成功以24.05港元進行招股集資，更於昨日港股收市後於暗盤市場進行交易，股價以41港元開出後迅即升上最高位45.5港元，雖然股價其後曾一度回落至33.02港元，不過最後仍然能在暗盤市場結束前作出反彈，按富途證券交易平台的收市價36.86港元計算，股價錄得接近50%的升幅，投資者每手不計手續費，仍然能賺得6,405港元。由於集團的投資概念獨特，而市場上也有一定的稀缺性，因此，投資者仍然可以繼續看好股份的前景，特別是集團强勁的國際投資者陣容包括產業和私募投資者，當中更包括華平投資、啟明創投、藥明康德、淡馬錫、紅杉中國、高瓴投資、禮來亞洲基金、百度風投等，更是為集團未來的成功作出背書。另外，集團其中的一位早期投資人為香港投資管理公司(港投公司)，他們肩負推動經濟長遠發展與實現穩健財務回報的雙重使命，因此，在英矽智能成立的早期已經獨具慧眼進行參股。港股除了為集團提供資金以應付發展所需外，更重要的是英矽智能可借助與港投的關係，拓展更佳的業務網絡，吸納優秀人才，並為集團的上市之路奠定更有利的條件。

而港投公司由於擁有推動本地及灣區科研發展的使命，因此，港投公司在過去的幾年持續投資了超過150個項目，而有部份更已如英矽智能般步入到港交所掛牌上市的路上。其中更有不少被市場看中的潛力企業，當中以生物科技為主業的有蓬勃生態、以AI大模型為主的有百圖生科、AI農業股的有Soy-Sky，另外，更有近期非常受市場歡迎的機器人公司銀河通用機器人等。由於港投公司所涉及的行業全部均是未來各國兵家必爭之地，因此，即使股價在上市後即時出現亮麗的表現，相信也不會輕易地令到港投公司心動而拋售股份。所以，若果投資者所持有的投資理念和港投公司相似的話，不妨繼續持有英矽智能的股份多一段的時間，或許將會有更加好的投資回報率。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

