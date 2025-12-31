網易(9999)全球佈局：新IP海外爆發　2026營收料1228億 ｜彭偉新

網易（9999）的主要業務集中於在線遊戲及相關增值服務，這部分收入佔集團總收入的主要比例，《夢幻西游》和《蛋仔派對》等經典IP的長線運營與創新玩法讓活躍度持續提高下，在線遊戲服務的增長仍然強勁，至於新遊戲如《燕雲十六聲》與《命運：群星》在海外市場表現卓越，顯示出網易的全球化發展能力。集團的亮點在於其強大的研發實力和持續創新，未來將受益於市場需求增長、全球擴張及新遊戲組合的推出。在中期內，預期將透過精品化布局和持續的產品更新來推動收入增長。而隨著《無限大》和《遺忘之海》等新作的發佈，集團能在海外市場持續擴張，進一步提升盈利潛力。



現時，中國互聯網行業目前正面臨穩定增長的周期，尤其是在在線遊戲及數位娛樂市場，受益於玩家需求的提升和多款新遊戲的推出。競爭方面，市場上主要的競爭者包括騰訊、字節跳動等，競爭態勢激烈，特別是在關鍵IP和新遊戲開發上。行業中，各家公司已加大對精品遊戲和創新內容的投入，以持續吸引玩家和增加收入來源。至於網易的當前市場估值相對吸引，並且有潛在的再評價機會，長期增長預期可觀，隨著遊戲品類的多元化、全球化及持續的產品優化，網易的未來發展具備良好的增長動能。

集團2025年第三季度網易的總營收為283.59億元人民幣，同比增長8.2%，毛利率達到64.1%。2025年預測的營收預計為1,139億元人民幣，2026年將增至1228億元人民幣，顯示穩定的增長趨勢。近年來，公司的Non-GAAP淨利潤在2025年預計為394億元人民幣，2026年將提升至414億元人民幣，反映出盈利增長潛力。

網易自今年8月6日至12月30日期間，股價錄得6.74% 的升幅，而在該段期間共錄得113.23 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的87.17 億港元，而散戶則佔當中的26.11 億港元，大戶對散戶資金流比率為 3.3 ： 1，反映出大戶投資者是主導股價走勢的主要動力，至於同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上14.65%，但期後最低曾經跌至1.41%後作出反彈，近日大戶資金動力曾再度回落，不過，已於12月30日當日則反彈至5.52%，反映出大戶的資金動力開始逐步轉強，有助股價進一步向好。

網易 (09999) 於今年8月6日至12月30日期間的資金流狀況。（圖１）

網易於上個交易日以 221.8 港元收市，全日上升 5.6 港元或 2.59%。集團過去5年的平均Beta值為 0.91，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 248 港元，而最低位則曾見 131.9港元，以現價 221.8 港元計，網易－Ｓ的股價較 50 天線高出 1.42%，另外，現價亦較 200 天線高出 8.85%，因此，股價並未有過份超出其主要技術走勢範圍，暫時相信不會引發新一輪的技術回落，並預期在大戶資金動力逐步回穩外，更有望作進一步的上升。

網易股價曾於今年9月升上今年最高位248.0港元後，由於未再有新的資金及利好消息支持，股價開始作出回調下，更失守10天線及20線的支持下，股價反覆回落至最低位見203.8港元，而且9天RSI更是自4月以來首次再跌穿30水平，不過，整體走勢仍然未有出現轉弱，反而股價開始反彈，更帶動9天RSI由30以下水平作出反彈，雖然股價在連續1個月的反彈下，未能升破50天線，不過，昨日股價在明顯反彈2.59%下，終於成功升破50天線及220港元，而MACD更出現了牛差距，走勢有望正式轉強。投資者可以在220港元水平買入若果以整個自高位248港元開始形成的回調幅度，以黃金比率61.8%作為反彈目標，股價有機會升上231.5港元水平，另外，只要股價未有失守20天線的支持，暫時亦毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。