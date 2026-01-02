極兔速遞(1519)：成本降10%　大戶資金流入主導股價上升｜彭偉新

極兔速遞的主要業務為提供全面的物流解決方案，包括快遞服務（電子商務及非平台包裹）、倉儲、國際貨運及最後一公里配送。集團的電子商務包裹貢獻了大約70%的收入，而非平台客戶包括200,000個客戶，佔據相當的市場份額。集團的亮點在於其強大的市場地位，如今在泰國已成為最大的快遞公司。集團在中短期受惠的因素包括社交電商的蓬勃發展，尤其是抖音商店（TikTok Shop）的快速增長，這幫助了集團的包裹量穩定增長。至於在長期方面，集團將受益於強勁的東南亞市場需求增長和持續的網絡擴張。極兔速遞的主要亮點在於其競爭優勢，如高效的自有卡車運營及多年的本土經驗，使得集團在成本管控與服務效率上顯著優於競爭對手。



由於全球的快遞行業正處於快速增長的階段，尤其是在東南亞市場，該區域的電商滲透率和人均包裹量均有顯著提升。至於行業的競爭方面，市場上存在多家表現出色的快遞公司，激烈的定價競爭使得許多新進者面臨高進入門檻，包括重資本的基建投資以及市場佔有率的爭奪。整體營運成本方面，隨著技術自動化和運營效率的提升，多數公司在成本控制上取得了一定的進展，特別是通過自有運輸車輛的運用及優化的分揀中心，達到年均10%以上的成本降低，將進一步增強競爭力。此外，社交電商的普及使得行業的業務模式也在不斷演變，進一步促進了行業健康發展。

而市場上共有19位分析師對極兔速遞有進行調研的覆蓋，看好因素主要集中在其市場領導地位及強勁的增長潛力。作為泰國最大的快遞公司，極兔在包裹量和市場佔有率上都表現不俗，其包裹量已超過第二至第四名競爭對手的總和。隨著社交電商蓬勃發展，特別是TikTok Shop的快速增長，這進一步推動了公司的業務增長，為極兔帶來了可觀的業務量。由於集團在電子商務市場的滲透率高於行業平均水準，並且業務擴展至非電商客戶的策略也已見成效，這意味著極兔的客戶基礎不斷擴大，收入來源多元化。

另外，極兔在成本優化方面的成就也是一大亮點。隨著自有卡車的引入和自動化設施的提高，集團在運營成本上實現了年均10%以上的降低。通過這些舉措，極兔提升了運營效率，增強了整體競爭力。集團的革新技術和良好的本土化管理策略，讓其能夠在激烈的市場競爭中保持優勢。此外，集團的國際擴張也被市場看好，尤其是在巴西和中東地區。這些新市場的潛在增長為公司提供了新的業務機會，使其有望在全球物流市場中占據更重要的地位。隨著供應鏈的靈活應對和市場需求的變化，極兔的長期增長前景得以鞏固。

極兔速遞在上個交易日以 10.45 港元收市，全日上升 0.18 港元或 1.75%。集團過去5年的平均Beta值為 1.59，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 11.34 港元，而最低位則曾見 4.53港元，以現價 10.45 港元計，極兔速遞－Ｗ的股價較 50 天線高出 3.29%，另外，現價亦較 200 天線高出 22.32%，走勢反映出短期股價仍然未有大幅度偏離中線走勢，雖然股價已明顥地偏離長期走勢，不過，亦未有即時觸發股價出現大幅回調的機會。而極兔速遞自去年8月7日至12月31日期間，股價雖然曾錄得0.19%的跌幅，不過，該期間共錄得28.41 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的20.35 億港元，而散戶則佔當中的8.06 億港元，大戶對散戶資金流比率為 2.5 比 1(見圖1)，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上21.05%，雖然其後曾跌至最低位見 -7.29%，不過，在12月31日當日已重返至13.69%，反映出大戶投資者仍然會是主要支持股價上升的動力，尤其是大戶資金流動力在坐貨比率重返10%以上水平是，正是很好的證明。

極兔速遞－Ｗ(01519)於今年8月7日至12月31日期間的資金流狀況。（圖１）

預期集團2025年全年每股盈利約為0.038美元，按年上升65.2%至於2026年及2027年的增長率則仍然可以達到83.6%及31.4%，每股盈利分別可以達到0.07美元及0.092美元，2026年及2027年的預測市盈率分別達到18.9倍及14.4倍。投資者可以等股價先行返回10.00港元水平時買入，上望11.90港元，至於股價若向下跌穿9.20港元，則宜先行沽出止蝕。

