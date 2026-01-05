委內瑞拉局勢｜資金泊避險資產 美匯指數上揚 紐約期銀飆半成
撰文：張偉倫
美國政府於1月3日對委內瑞拉發動空襲，逮捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。消息刺激投資者將資金轉泊入美元等避險資產，於今日（5日）亞洲交易時段，美匯指數升0.12%，最新報98.54。
美元兌多種主要貨幣上揚，兌日圓最新報157.15，升0.2%，兌加元升0.09%，報1.3746，兌瑞士法郎升0.01%，報0.7925。英鎊兌美元最新報1.3444，跌0.09%，歐元兌美元最新報1.1709，跌0.09%。
油價輕微上揚
商品市場方面，隨著OPEC+指出在今年2月及3月不會增加產量，紐約期油升0.14%，每桶報57.41美元，布蘭特期油每桶最訣報60.91美元，升0.26%。
貴金屬價格同樣上揚，其中紐約期金每盎司最新報4,396.4美元，升1.54%，現貨金每盎司最新報4,391.47美元，升1.42%，紐約期銀每盎司最新報74.62美元，升5.07%，現貨白金每盎司最新報2,258.4美元，升5.39%。
債市方面，10年期美國國債孳息率最新報4.19厘，升2點子。
