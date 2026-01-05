自身免疫藥物市場高速成長　荃信生物(2509)迎關鍵發展期｜彭偉新

荃信生物主要專注於自身免疫及過敏性疾病的生物療法，擁有多條自研管線，涵蓋皮膚、風濕、呼吸道及消化道四大疾病領域。該公司首個商業化產品為QX001S，已於2024年獲批，主要針對中重度斑塊狀銀屑病，其收入佔比達158.79百萬元人民幣；隨後是QX002N及QX005N，皆處於臨床後期，亦有望貢獻顯著收入。集團的亮點在於與羅氏的國際化合作，簽訂的授權合約總金額高達9.95億美元，未來有望加速商業化進程。而短期內，業績增長受惠於多項臨床試驗進展及商業合作，至於長期將在市場需求及技術創新中獲利。荃信生物的另一個主要亮點，在於其強大的產品管線及穩定的商業合作夥伴關係，有助於提升市場競爭力及財務穩健性。



自身免疫及過敏性疾病的藥物市場正經歷快速增長，根據市場報告所顯示，全球市場需求持續上升，尤其是在中國，預計到2030年將達到415億美元，顯示出強勁的增長潛力。然而，行業內競爭亦相當激烈，多家企業積極投入研發，導致產品同質化現象加劇。此外，由於研發和臨床試驗的高成本，新藥開發需要面對高風險和不確定性，尤其是在取得市場批准前，企業需承擔巨大的財務壓力，不過，整體而言，雖然行業前景樂觀。而集團的毛利率在2025年和2026年明顯上升，顯示出公司在銷售產品中的利潤能力改善。而經營利潤率和淨利率也在2025年及2026年回升，顯示出整體經營狀況良好。

集團的創新能力和臨床進展是其核心優勢。報告指出，QX001S作為首個商業化產品，已在中重度斑塊狀銀屑病中獲批，顯示出良好的市場接受度。此外，QX002N和QX005N等產品正在接近商業化階段，並在臨床試驗中展現出顯著效果。這些產品的持續進展為公司的收入增長奠定了堅實基礎，增強了投資者的信心。

其次，中國市場的需求潛力是另一個強勁的促進因素。預計到2030年，中國的自身免疫及過敏性疾病藥物市場將達到415億美元，這表明了廣闊的市場空間。隨著公司針對這一快速增長的市場建立了全面的產品管線，未來有望獲得更高的市場份額。最後，國際化合作是推動業務增長的重要潛在因素。與羅氏的合作不僅提供了7500萬美元的首付款，還可能帶來高達9.95億美元的里程碑付款，這顯示了公司在全球市場中的地位和潛力。這些因素共同為荃信生物－Ｂ的發展前景提供了強有力的支撐。

荃信生物－Ｂ(02509)於去年8月8日至今年1月2日期間的資金流狀況。（圖１）

荃信生物(2509.HK) 於2026年1月2日以 19.58 港元收市，全日上升 0.80 港元或 4.26%。集團52周最高位曾見 36.5 港元，而最低位則曾見 5.95港元，以現價 19.58 港元計，荃信生物的股價較 50 天線低 5.9%，不過，現價則較 200 天線高出 3.46%，股價在技術上暫時未有出現偏高或偏低的情況，現價有望在市況好轉下，會有望進一步作出反彈，尤其是股價在回調至11月10日低位18.36港元後，近日再度跌返17.43港元下，9天RSI反而出現在30水平能企穩，股價有機會繼續向好。而荃信生物自去年8月8日至今年1月2日期間，股價共錄得5.85%的跌幅，跌幅未算太過明顯，不過在該段期間仍然有錄得 0.15 億港元的資金流走，當中大戶佔其中的 0.41 億港元，不過，散戶投資者反而錄得資金流入，佔當中的0.26 億港元 (見圖1)。令到大戶對散戶資金流比率為 -1.6 比 1，在期內大戶投資者的坐貨比率最高曾升上18.67%後，便由高位回調，最低曾經跌至-17.23%，其後已由低位反彈，反映出整體資金流動力正在改善中。至於1月2日當日已升返4.04%，暗示整體動力有所回升。

荃信生物股價於去年1月曾下跌至5.95港元後出現轉勢，其後逐步回升，並相繼突破20天線及50天線，走勢明顯轉強，股價在升勢中呈現一浪高於一浪的形態，最終升抵36.40港元附近遇到阻力。隨後股價展開近三個月的調整，回落至17.43港元的低位，剛好完成整個升浪約61.8%的回調幅度。技術上觀察，在股價形成一底低於一底的過程中，9天RSI早於去年11月已率先回穩，並出現一底高於一底的RSI底背馳訊號，為股價見底提供支持。若股價日後能重新企穩於50天線之上，反彈目標可望以上次回調幅度的61.8%計算，上望29.40港元水平。策略上，投資者可考慮於19.80港元附近部署，只要股價能守穩17.70港元以上，暫時毋須止蝕，首個反彈阻力位則可留意24.90港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

