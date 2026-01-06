四環醫藥(0460)在雙輪驅動下業績復甦　及股價回升機會｜彭偉新

四環醫藥（0460）主要業務集中於醫美及生物製藥領域，以肉毒毒素、童顏針及再生醫美產品等為核心。其中，醫美業務佔收入的重要比例，預計2025年至2027年增速分別為62%、60%及35%。短期內，隨著新產品如動能素水光的上市及市場推廣，將進一步提升收入表現；至於中期前景將受益於廣泛的渠道覆蓋及產品組合，增加市場佔有率；另外，長期而言，持續的技術創新和歐洲市場擴展亦將為公司帶來增長動力。集團的亮點在於與瑞士Suisselle的戰略合作升級至深度持股，集團獲得CELLBOOSTER水光針的獨家代理權，並利用其平台推動國內外市場的雙向拓展。此外，子公司軒竹生物的獨立上市也為公司提供了資金支持，有助於進一步釋放創新藥業務的潛力。整體而言，四環醫藥以其嚴謹的研發及資源整合能力，致力於成為中國領先的醫美及生物製藥企業。



市場相信內地醫美和生物製藥行業面臨著持續擴張的機會，尤其是在高端醫美產品領域。行業周期性風險相對可控，隨著消費者對美容需求的增加，市場增長潛力巨大。不過，競爭激烈，尤其在肉毒毒素及其他醫美產品上，市場參與者眾多，導致價格戰的可能性加大。整體營運成本方面，受原材料成本上漲及研發投入增加的影響，企業資本運作的壓力也在加大。儘管如此，隨著創新產品的推廣和市場需求的增長，預期能夠逐步改善盈利能力，實現可持續增長。該行業也需關注政策環境及市場監管的變化，這將對行業格局和競爭環境產生深遠影響。

集團2025年至2027年的營業收入將持續上升，預期分別為24.3億元人民幣、32.2億人民幣及41.5億元人民幣，增速顯著。其中，醫美業務的增長將顯著拉動整體盈利，預期2025年至2027年歸母淨利潤將分別達到1.7億人民幣、4.8億人民幣及8.2億元人民幣。至於四環醫藥的毛利率在2024年為65.3%，預計在未來幾年持平在66.5%。經營利潤率由2024年的-8.1%回升至2025年的16.5%，並於2026年及2027年繼續上升，顯示出經營狀況的改善。淨利率在2024年為-11.4%，之後逐年提高，至2027年預計達19.7%。

四環醫藥(00460)於去年8月11日至今年1月5日期間的資金流狀況。（圖１）

四環醫藥 (460.HK) 於2026年1月5日以 1.32 港元收市，全日上升 0.04 港元或 3.12%。集團過去5年的平均Beta值為 0.82，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 1.92 港元，而最低位則曾見 0.53港元，以現價 1.32 港元計，四環醫藥的股價較 50 天線低 3.25%，不過，現價則較 200 天線高出 8.44%。集團自去年8月11日至今年1月5日期間，股價雖然錄得7.75%的跌幅，但在該期間共錄得0.98 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的0.4 億港元，而散戶則佔當中的0.57 億港元。大戶對散戶資金流比率為 0.7 比 1，反映大戶及散戶對股價的推動作用相若。不過，同期大戶投資者的坐貨比率曾由最高10.98%跌至最低位 -12.87%後反彈，而且更在1月5日當日返回10.98%，反映出整體股價上升動力已開始轉強，有助股價作出進一步的反彈。

四環醫藥於2025年1月至4月期間曾兩度跌至低位0.53港元，其後於4月升破50天線後持續反彈，更在2025年10月初升抵高位1.92港元後見頂回落。股價於10月中跌穿50天線後，反覆回落至1.20港元兩度築底後，於2026年首兩個交易日出現反彈，已重返20天線阻力之上。雖然暫時仍未能收復50天線阻力，但隨著成交額明顯回升，加上MACD已出現牛差，而9天RSI更已重返強勢區，股價有望逐步向上拓展。若能有效重返50天線，將成為確認見底的強力訊號，預期股價有機會挑戰今次回調總跌幅的61.8%反彈幅度。投資者可在1.30港元水平分注買入，上望1.60港元，只要股價能企穩在1.20港元的底部以上，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。