彭博︰法生物科企TheraVectys SA擬來港上市　集資數億美元｜IPO

法國生物科技公司TheraVectys SA據報有意來港上市。據《彭博》引述知情人士指出，在法國和美國開展業務的免疫治療公司的TheraVectys，正與顧問評估或集資數億美元的IPO方案，最快今年進行，目前討論仍進行中，尚未作最終決定。



報道指，TheraVectys代表暫未回應。

TheraVectys由巴斯德研究所（Pasteur Institute）分拆，致力開發用於預防和治療癌症及其他疾病的慢病毒載體（lentiviral vectors），其支持者包括Tethys Invest SAS。

外國生物科技公司通常會選擇歐洲或美國市場上市。不過，中國正挑戰西方在醫療創新領域的主導地位，並重塑生物科技產業格局。彭博數據顯示，醫療健保公司去年在香港股市共融資約130億美元。