嗶哩嗶哩(9626)AI驅動廣告增、新遊戲催化及技術走勢轉強｜彭偉新

嗶哩嗶哩（9626）是一家中國領先的在線視頻社區平台，以年輕世代用戶為核心，專注用戶生成內容（UGC），涵蓋動漫、遊戲、生活、教育及電商等多樣化領域。公司主要收入來源包括廣告（約佔33%）、增值服務（如直播虛擬禮物及會員訂閱）、遊戲分發及電商業務，透過強大社區生態實現流量變現。截至2025年第三季度，集團的財務表現亮眼，Q3總收入76.9億元人民幣，同比增長5%；廣告收入增長23%至25.7億元；淨利潤4.694億元，實現連續盈利。毛利率升至36.7%，現金流健康，顯示成本控制及商業化效率顯著改善。增長動力來自AI技術應用、內容多樣化及新遊戲推出，預計遊戲業務2026年復甦。市場主要在內地，收入佔比超95%，國際化貢獻亦逐漸增加。



嗶哩嗶哩的未來增長潛力主要受到幾個關鍵因素的推動。首先，強勁的用戶增長體現了平台的吸引力，日均活躍用戶（DAU）達到1.17億，月均活躍用戶（MAU）增至3.76億，且日均使用時長提高至112分鐘。這不僅表明了用戶的忠誠度，也為廣告收入的持續增長提供了穩固基礎。其次，AI技術的應用極大提升了廣告的效率，超過50%的廣告素材由AI生成，智能廣告投放系統的引入進一步增強了投入產出比，這將使廣告業務獲得更高的盈利能力。

另外，新遊戲的發布預示著遊戲業務的復甦潛力。《逃離塔科夫》等新產品已吸引大量玩家，並且預計將在未來的幾個季度持續貢獻收入。通過推出多樣化的遊戲產品，嗶哩嗶哩希望吸引更多新用戶，從而提高整體競爭力。結合這些因素，嗶哩嗶哩在廣告、增值服務及遊戲收入各個領域的增長潛力將持續支持其長期業務發展，前景令人期待。

嗶哩嗶哩 (09626)至1月5日的期權未平均合約分佈圖。（圖1）

嗶哩嗶哩於2026年1月6日以 214.4 港元收市，全日上升 4.6 港元或 2.19%。集團過去5年的平均Beta值為 0.65，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 249.6 港元，而最低位則曾見 113.6港元，以現價 214.4 港元計，集團的股價較 50 天線高出 4.05%，另外，現價亦較 200 天線高出 18.68%。而自去年8月12日至今年1月6日期間，股價錄得21.93%的升幅，該期間共錄得86.16 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的64.96 億港元，而散戶則佔當中的21.22 億港元。大戶對散戶資金流比率為 3.1 比 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上15.94%；而最低曾經跌至0.78%，至於1月6日當日則為8.59%(見圖2)，除了反映出大戶投資者仍然願意繼續追入嗶哩嗶哩的股份，令到資金流進一步到改善外，更重要是大戶資金動力亦見改善中，反映出之前的回調暫時未有令到大戶投資者郤步，有助進一步推動股價向上。

至1月5日止，嗶哩嗶哩的未平倉期權合約Call/Put 比例為 1：1.3，代表市場上看淡嗶哩嗶哩的投資者較多，不過，市場上看淡的投資者主要集中在205港元行使價之下，由於股價近日連續上升，已企穩在210港元的行使價之上，令到現時反而未會有太大的回調壓力，而205港元水平亦會在看淡投資者平淡倉下，成為短期的主要支持。只要股價能企穩在205港元以上，暫時看好的情縮仍然主導後市。至於股價若繼續反彈的話，暫時會以220港元的行使價會是較主要的阻力 (見圖1)。

嗶哩嗶哩 (09626)於去年8月12日至今年1月6日期間的資金流狀況。（圖2）

嗶哩嗶哩（9626）股價自10月30日的高位249.6港元回落之後，一度下試187.20港元並在此水平見支持而企穩，其後雖曾反彈至216.6港元並觸及50天線阻力，但無法作出突破而再度回落，至12月17日錄得低位187.6港元，但走勢並沒有進一步跌穿先前低點，顯示底部支持已確定。同時，9天RSI出現低位一底高於一底的形態，反映股價已有機會完成見底過程。近日股價連續錄得5枝陽燭，從低位展開明顯反彈，不旦成功升破20天線及50天線，更一度突破11月25日的頸線阻力。預計股價具備進一步上漲潛力，建議投資者在215港元附近擇機買入，上方目標可參考去年10月30日阻力位248.0港元。只要股價能夠繼續企穩於50天線之上，短期趨勢仍可看俏，持倉者可繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。