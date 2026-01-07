MPF｜積金評級︰強積金去年回報16.73%　人均賺4.57萬元

環球股市於2025年普遍上揚，為強積金賬戶持有人帶來回報。積金評級指出，受12月0.55%升幅帶動，強積金2025年累計錄得 9個月正回報，推動「積金評級所有基金表現指數」實現16.73%的全年回報，為制度自2000年12月成立以來第四佳年度表現，略高於積金局昨日公布的初步結果。



積金評級指出，雖然第四季錄得4.38%跌幅，但是香港及中國股票在2025年全年仍以31.27%的升幅，成為表現最突出的強積金資產類別，並創下2017年以來的最佳年度表現（按「積金評級指數 – 股票基金 (香港及中國)」計算）。

強積金總資產增至1.55萬億元

積金評級表示，以絕對金額計算，強積金系統於2025年實現破紀錄的2,192億元投資收益，相當於每名成員平均獲利45,728元，為強積金歷來最高年度收益。

積金評級又表示，破紀錄投資收益加上持續供款，推動強積金總資產於2025年底攀升至1.554萬億元的歷史高峰，相當於479萬名成員平均結餘達324,081元，較年初增長54,749元。

強積金。（資料圖片）

強積金在2025年創下的空前財富增長，建基於香港及中國股票的強勁表現，並促成多項新里程碑。宏利環球精選 (強積金) 計劃旗下的宏利MPF中華威力基金成為2025年表現最佳的香港及中國股票基金。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）今日發布積金評級《2025全年強積金表現調查》時指出，受惠於香港及中國股票創下2017年以來最佳表現，強積金正以歷史新高姿態邁入25週年紀念年。叢川普表示，強積金系統12月回報為0.55%，推動2025年第四季回報達0.78%，全年回報約16.73%。從絕對金額看，強勁投資表現轉化為破紀錄的2,192億元年度收益，相當於每名成員獲利45,728元；而破紀錄收益與持續供款更推動系統規模於2025年底達至1.554萬億元的歷史高位，成員平均結餘為324,081元。