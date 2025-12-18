滙豐CEO艾橋智據報明年首季坐鎮香港　料亞洲停留3個月

滙豐（005）私有化恒生（011）將於明年1月內完成，外電消息稱，滙豐行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）明年第一季將會坐陣香港，在夏季之前才會返回歐洲。



據彭博報道，艾橋智明年初留在本港，主要是減少頻繁的跨時區出差旅程，以往他每年都要飛往亞洲公幹數次。

報道指，艾橋智預計將在亞洲工作約3個月，如果計劃落實，將會是2009年時任行政總裁紀勤（Michael Geoghegan）由倫敦轉到香港長駐後，首次有集團行政總裁在香港工作一段時間。雖然英國監管機構要求當地註冊銀行高層必須居於英國，但可以有例外情況。

滙豐發言人回應指，集團行政總裁常駐英國，但經常在香港及其他市場與客戶、同事接觸。