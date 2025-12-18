滙豐CEO艾橋智據報明年首季坐鎮香港 料亞洲停留3個月
撰文：顧慧宇
出版：更新：
滙豐（005）私有化恒生（011）將於明年1月內完成，外電消息稱，滙豐行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）明年第一季將會坐陣香港，在夏季之前才會返回歐洲。
夏季之前才會返回歐洲
據彭博報道，艾橋智明年初留在本港，主要是減少頻繁的跨時區出差旅程，以往他每年都要飛往亞洲公幹數次。
報道指，艾橋智預計將在亞洲工作約3個月，如果計劃落實，將會是2009年時任行政總裁紀勤（Michael Geoghegan）由倫敦轉到香港長駐後，首次有集團行政總裁在香港工作一段時間。雖然英國監管機構要求當地註冊銀行高層必須居於英國，但可以有例外情況。
滙豐發言人回應指，集團行政總裁常駐英國，但經常在香港及其他市場與客戶、同事接觸。
稅貸2025│呢間銀行低過1厘搶客 存款套息操作 一招穩賺無風險？稅貸2025│借足7年「焗儲」一球實錄！ 理財達人曝箇中技巧及風險專訪｜Reebok創辦人︰西方走老路 世界向東轉移 中國代表著未來Reebok創辦人專訪｜分享人生最佳決定 孤單走向精彩 尤愛舊香港專訪｜Reebok創辦人︰賺錢非人生首要目標 更重視過程having fun越南直擊｜3個「越女」的故事 中國軟攻奏效 學中文已成潮流越南直擊｜關稅戰下中越愛恨纏綿 禁洗產地惟邊境「留有一手」越南直擊｜有人辭官也有人趕科場！ 關稅戰華商掙扎實錄越南直擊｜昔日「反華示威重災戶」堅守 惟嘆︰没有永續經營地點越南直擊｜設廠紅利漸減 商家謀拓新產地新市場 惟美國暫難取代越南直擊｜記者視角︰戰爭文化味濃 中法文化匯聚南北越大不同