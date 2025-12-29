私樓樓價、租金連升！ 會地黃光耀：物業需求強勁 樓市穩步向好
撰文：黃祐樺
出版：更新：
據差餉物業估價署最新資料，2025年11月私樓售價指數報297.3點，按月升0.9%，連升六個月，另私樓租金指數報200.7點，連升12個月，再創歷史新高紀錄。
會地黃光耀：市場對物業需求強勁、樓市穩步向好
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，差估署樓價指數六連升，而私人住宅租金指數亦連升12個月，再創歷史新高，反映市場對優質物業需求強勁，樓市穩步向好。受惠於再度減息，今年一手成交超過2萬宗，創下自2004年以來最高紀錄，更為21年來首見。
年內累沽近2300伙套現逾258億
他續指，集團今年旗下項目及合作發展項目合共已售出近2,300伙，套現逾258億元。集團正積極籌備優質全新住宅項目推出市場，包括港鐵黃竹坑站上蓋第6期及古洞站項目等，回應市場需求。
