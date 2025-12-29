私樓樓價、租金連升！　會地黃光耀：物業需求強勁　樓市穩步向好

撰文：黃祐樺
出版：更新：

據差餉物業估價署最新資料，2025年11月私樓售價指數報297.3點，按月升0.9%，連升六個月，另私樓租金指數報200.7點，連升12個月，再創歷史新高紀錄。

會地黃光耀：市場對物業需求強勁、樓市穩步向好

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，差估署樓價指數六連升，而私人住宅租金指數亦連升12個月，再創歷史新高，反映市場對優質物業需求強勁，樓市穩步向好。受惠於再度減息，今年一手成交超過2萬宗，創下自2004年以來最高紀錄，更為21年來首見。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。

年內累沽近2300伙套現逾258億

他續指，集團今年旗下項目及合作發展項目合共已售出近2,300伙，套現逾258億元。集團正積極籌備優質全新住宅項目推出市場，包括港鐵黃竹坑站上蓋第6期及古洞站項目等，回應市場需求。

山頂超級豪宅1 Plantation Road六千呎洋房近5.6億沽　呎價9.1萬樓價指數連升六個月　利嘉閣：12月份升幅料放緩、全年仍看升逾3%發展局甯漢豪下午4時半公佈下季賣地計劃、洪水橋片區招標安排聖誕長假期錄69宗新盤成交　啟德海灣累沽11伙、吸金8441萬
香港樓市
新盤市況
差估署私樓樓價指數
會德豐
黃光耀