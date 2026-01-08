Google母企市值增至3.88萬億美元　7年後再次超越蘋果

Google母公司Alphabet市值，時隔7年後再次超越蘋果。



截至周三（7日）收盤，Alphabet市值為3.88萬億美元，與此同時，蘋果市值為3.84萬億美元。市值排名的逆轉凸顯了Alphabet與蘋果在人工智能戰略方向上的分歧。

Alphabet去年股價表現亮眼

Alphabet在2025年以華爾街表現最亮眼的科技股之一收官，於當年11月，該公司發布第七代張量處理器Ironwood，這款定製AI晶片有望成為英偉達產品的替代方案。12月，推出的Gemini 3獲得業界一致好評。

與此同時，自OpenAI於2022年末推出ChatGPT掀起科技行業AI競賽以來，蘋果基本缺席這場角逐。蘋果原計劃去年推出新一代Siri人工智能助手，但最終推遲了發布。華爾街投行瑞傑金融本周下調蘋果評級，稱2026年該公司將難以實現增長。