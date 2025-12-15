Google翻譯大升級！任何耳機秒變翻譯機　讀懂弦外之音全靠「它」

Google正在加速將其Gemini模型的能力融入核心產品線。



Google近日宣佈，正式向Google翻譯引入其Gemini模型的各項能力。此次更新不僅帶來了能夠通過耳機進行的即時語音翻譯Beta版體驗，還大幅提升了文本翻譯的語境理解能力，並擴展了應用內的語言學習工具。

Google還通過Google Labs推出了一款名為「Disco」的實驗性瀏覽器，試圖用AI重構網頁瀏覽體驗。

1. 把所有耳機變成「同聲傳譯」設備

Google宣佈，Google Translate正在推出一項基於Gemini模型的全新Beta功能，允許用戶通過耳機收聽即時翻譯。

與以往僅限於Pixel Buds的獨佔功能不同，此次更新支持任何品牌的耳機。該功能旨在將佩戴耳機的用戶設備變成一個即時的單向翻譯工具。根據Google產品管理副總裁Rose Yao的介紹，這項功能不僅能翻譯語言，還能保留說話者的語調、重音和節奏，從而讓對話更加自然，也更容易區分不同的發言者。

無論是跨語言對話、在國外聽講座，還是觀看外語影視作品，用戶只需打開App點擊「Live Translate」即可使用。

目前該Beta版本已在Android端的Translate應用中上線，支持超過70種語言。Google計劃在2026年將該功能擴展至iOS平台及更多國家。

更懂「弦外之音」

除了語音功能，Google還利用Gemini模型的高級能力重構了文本翻譯體驗。新的翻譯引擎在處理俚語、成語或具有本地特色的表達時，能夠更智能地解析上下文，而非進行生硬的逐字翻譯。

Google舉例稱，在翻譯英語成語「stealing my thunder」（搶風頭/搶功勞）時，Gemini不會給出字面意思的翻譯，而是根據語境捕捉其真實含義，生成更符合目標語言習慣的譯文。

這一改進即日起在美國和印度推出，支持英語與近20種語言（包括中文、日語、德語、阿拉伯語和西班牙語）之間的互譯。用戶可通過Android、iOS應用及網頁版體驗。

另外，Google還在進一步完善其翻譯應用中的語言學習功能，使其更接近專業的語言學習軟件（如Duolingo）。

語言學習工具現已擴展至近20個新國家/地區。英語使用者現在可以練習德語和葡萄牙語。孟加拉語、簡體中文、荷蘭語、德語、印地語、意大利語、羅馬尼亞語和瑞典語使用者可以練習英語。

新增了基於口語練習的改進型反饋機制，以及「連勝打卡（Streak）」功能，記錄用戶連續學習的天數，以激勵用戶保持學習習慣。

2. 用AI生成即時「網頁應用」

在翻譯工具之外，Google Chrome團隊在Google Labs推出了一個更具前瞻性的實驗項目：Disco（意為Discovery）。這是一款全新的瀏覽器，其核心概念是「GenTabs」（生成式標籤頁）。

什麼是GenTabs？不同於傳統瀏覽器單純展示網頁，或目前主流AI瀏覽器僅提供文本摘要，Disco試圖通過Gemini 3模型將訊息轉化為「微型應用」。

當用戶輸入需求（例如「計劃一次日本旅行」）時，Disco不僅會打開相關的網頁標籤，還會根據這些網頁的內容和用戶的對話，自動生成一個包含地圖、行程表和鏈接的交互式界面。

這是一個「瀏覽器中的瀏覽器」。GenTabs是動態的，如果用戶打開了新的相關網頁，GenTabs會自動抓取新訊息並更新到交互界面中。

Chrome團隊負責人Parisa Tabriz強調，Disco並非旨在取代Chrome，也不是要「吃掉」網頁流量。相反，它鼓勵用戶打開真實網頁作為AI的「錨點」，形成用戶瀏覽網頁與AI整理訊息之間的良性循環。

目前，Disco作為一個實驗性項目，已開放macOS版本的等待名單。

【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】