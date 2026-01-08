春節旅遊旺季　帶旺同程旅行｜許繹彬

回顧2025年，香港股市可用「吐氣揚眉」及「豐衣足食」來形容：恒生指數去年全年大升5,570點，不僅連升兩年，更創下8年以來最強升幅。恒生國企指數去年累升1,623點，而深受投資者熱捧的科技股的恒生科技指數，則全年升1,047點。至於升幅最「勁」的是投資者或未太留意的恒生生物科技指數，去年全年大升5,557點，升幅達64.5%，確實驚人。



去年觸發港股升浪的主因，相信是「Deepseek」效應下引發的AI概念及人工智能相關股份，在市場熱捧下紛紛展開升浪，部分升幅更相當驚人，帶動恒生指數由2025年1月13日的全年低位18671點起步，升至10月2日高位27381點，高低波幅達8,710點。

亞太區股市全面上揚

踏入2026年，港股氣勢持續強勁，首個交易日雖欠缺北水加持，但一開市便升穿上月掙扎多時的25800點關口，收市更升穿26300點，報26388點，升幅超過700點，是自2013年以來最好的開局，恒生指數更重返去年11月水平。由於首個交易日的強勁升幅是在欠缺北水下實現，故當日成交額不足1,500億元，投資者亦未因這急升而過分喜悅，大部分人留待北水回歸再作部署，實屬人之常情。果然，內地股市本周重開，北水首日淨買入達187億元，是近3個月最多。

上證綜合指數在今年首個交易日亦紅盤高開，一舉升穿4000點心理關口，截至昨日（7日）更一度逼近4,100點水平。目前，港股走勢暫未見特別銳利，原因是產油國之一的委內瑞拉政局不穩，導致投資者轉趨保守，國際油價因此下跌，相關股份顯著受壓，惟大市成交額明顯改善，有接近3,000億元水平。但隨着美股三大指數急升、道指創新高，港股終在本周二（6日）作出突破，在大成交下升穿26800點。隨着中國在AI應用及中高端製造業的領先優勢逐步顯現，大行紛紛看好今年恒生指數表現，揚言「恒指今年突破30000點不是夢」。

筆者認為，踏入2026年全球股市均呈「歌舞昇平」之勢，道指創新高，劍指50000點，帶動亞洲主要股票市場同創新高。台灣加權指數在台積電帶動下突破30000點關口，甚至連30500點亦一舉升穿；韓國綜合指數與加權指數齊齊破頂；日經平均指數同樣急升，距離歷史高位僅一步之遙。而一直為港股提供最強後盾的內地股市，今年開首亦有亮麗表現，上證綜合指數升超過100點，直逼4100點水平，再創10年新高；港股亦不負眾望，雖昨日（7日）回落252點，收報26458點，但首四個交易日已累漲827點；北水截至昨日合共淨流入逾250億元。由於港股本周成交顯著增加，有接近3,000億元，暫可視昨日下跌為升勢過急、在技術上觸及26800點後的正常回吐，當跌至26300點時，已見有買盤支持。未來倘若恒生指數能穩守10天及50天線（約26,000點水平），相信仍屬穩步上揚格局。

中國旅遊・中國地標・中國經濟・上海旅遊・上海地標・上海景點：圖為2023年12月21日，人們冒寒在中國上海外灘拍照。（REUTERS/Nicoco Chan）

料農曆年期間內地大量民眾外遊

談回個股，每年元旦假期後，即將迎接農曆春節假期，而春節是內地重大節日，每年吸引大量民眾外遊，故旅遊相關股份將備受關注，當中旅遊平台同程旅行（0780）值得留意。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

