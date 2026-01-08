委內瑞拉局勢｜彭博︰中資油企向中國政府　就如何保護投資覓意見

委內瑞拉（Venezuela）1月3日遭美國突襲，美國總統特朗普（Donald Trump）更表示美軍已擒獲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。特朗普日前表示，可能向能源公司提供補貼以重建委內瑞拉石油業。在委內瑞拉的主要中資石油公司據報向中國方面尋求如何保護其投資的指導意見。



《彭博》引述知情人士透露，中國石油天然氣集團等國有公司本周向政府機構表達了關切，並向相關負責人尋求建議，以確保自身應對措施與中國的外交戰略保持一致，同時挽救在該國的現有權益。

據報美行動前中企已密切關注

知情人士指出，早在美國抓捕馬杜羅前，這些公司就在密切關注事態發展，目前也在自行評估當地局勢。中國政府高層官員也在評估事態發展，加強對企業風險敞口的了解，同時在為各種情景做打算，包括中國投資可能化為烏有的最壞情形。除了美國行動的直接影響外，這些企業也對長遠前景感到擔憂。

儘管國有企業通常會與北京官員保持密切聯繫，但此次緊急磋商突顯中國大型企業面臨的重大風險，華盛頓的突襲行動以及美國迅速升級在美洲建立勢力範圍的舉措令這些企業措手不及。

日前曾報道銀行需匯報委內瑞拉貸款風險敞口

《彭博》日前亦引述知情人士稱，中國最高金融監管機構要求政策性銀行和其他主要商業銀行滙報對委內瑞拉的貸款風險敞口。國家金融監督管理總局還要求銀行加強對所有委內瑞拉相關信貸的風險監測，以評估中國銀行業面臨的潛在風險。