美股｜道指收市升270點　Nvidia跌2.17%　阿里巴巴ADR飆5.27%

美股周四 （1月8日）個別發展，Nvidia等多隻科技股下跌，國防股則因美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出將軍費預算擴大至1.5萬億美元而上漲。道指早段曾跌203點，至收市反升270點；納指則指0.44%。



圖為2025年12月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。 （Reuters）

本港時間1月9日

【05:11】特朗普提出增軍費 國防類股份上揚

道指收市報49,266.11點，升270.03點或0.55%；納指收報223,480.02點，跌104.26點或0.44%；標普500指數收報6,921.46點，升0.53點或0.01%。

重磅科技股方面，Nvidia跌2.17%、微軟跌1.11%、蘋果公司（Apple）挫0.50%；Tesla則漲1.02%。

國防類股份上漲。其中，RTX 漲0.78%，洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）上漲4.34%，諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）漲 2.39%，Kratos Defense & Security Solutions飆13.78%。

【05:09】中概股指數收漲1.09%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲1.09%。其中，阿里巴巴ADR飆5.27%。

這張攝於2025年7月19日的設計圖片中，一部手機顯示了美國公司洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）的標誌。（Getty Images）

【05:03】美元指數及現貨金價上升

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.93，升0.26%。其中，美元兌日圓最新報156.96，升0.13%。

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報4,477.79美元，升21.23美元或0.48%。

【04:39】油價升逾3%

國際油價大幅上揚，紐約原油期貨每桶收報57.76美元，漲1.77美元或3.16%。倫敦布蘭特期油收報61.99美元，升2.03美元或3.39%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報90,711.70美元、24小時內約跌0.3%。

【04:20】恒指夜期收報26,312點 高水163點

恒指夜市期指收報26,312點，升171點，較恒指收市26,149點，高水163點，成交14,701張。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間1月8日

【22:50】Nvidia蘋果同跌逾1%

道指最新報49,075點，升79點或0.16%；納指最新報23,444點，跌139點或0.59%；標普500指數現報6,913點，跌7點或0.10%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）現跌1.34%、微軟挫1.13%；Nvidia亦跌1.13%。

另外，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）呼籲增加軍費預算至1.5萬億美元，刺激國防類股份上漲。其中，RTX 漲5.63%，洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）上漲7.55%，諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）漲 10.00%，Kratos Defense & Security Solutions飆16.87%。

數據方面，美國新領失業援助人數按周增加8,000人，升至20.8萬人，少過市場預期的21萬人；續領人數按周增加5.6萬人，升至191.4萬人，則多過市場預期的190萬人。

【22:46】油價跌近2% Bitcoin失守9萬美元

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶57.04美元，升1.05元或1.88%；倫敦布蘭特期油每桶報61.11美元，升1.15美元或1.92%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,683.74美元、24小時內跌逾2%。