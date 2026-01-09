癌症治療創新領袖百濟神州 (6160) 的估值分析｜彭偉新

百濟神州的主要業務集中於癌症治療藥物的開發與銷售，特別是其核心產品泽布替尼（Zanubrutinib），該產品在2025年第三季的銷售佔總收入的約74%（10.4億美元）。此外，替雷利珠（Tislelizumab）貢獻約13%（1.91億美元），其他新產品也在持續增加業績。公司的亮點包括強勁的產品增長、持續的臨床數據發布和新的市場進入機會（如日本市場）。短期內，百濟神州將受益於泽布替尼在全球市場的高需求及其BCL-2抑制劑Sonrotoclax的市場推進；中期將因應新的臨床數據及產品上市而增強營收，長期則可望在全球腫瘤治療市場中建立領先地位。綜合看，百濟神州的未來表現將受益於其強大的研發管線和市場拓展策略，使公司在全球生物製藥領域中脫穎而出。



按市場分析所示，百濟神州所處的行業中，癌症治療藥物市場的周期性波動主要受科技進步和新療法需求推動。競爭格局緊湊，市場上存在多個主要參與者，尤其是在BTKi和BCL2i產品領域，這使得企業間的競爭更為激烈。各大製藥公司不斷優化其研發能力，以滿足日益增長的市場需求。而整體營運成本方面，許多企業面臨高額的研發開支，不過，隨著生產效率的提高和新技術的應用，部分公司能有效控制經營成本。未來，行業將在政策環境變化和市場壓力下持續調整，以提升競爭優勢並確保可持續的增長。

而集團所專注的腫瘤治療創新藥物，核心產品泽布替尼的市場需求強勁，在2025年第三季實現了10.4億美元的營收，集團也在積極拓展新市場，例如日本，並計劃推出更多新的臨床試驗以增強其產品線。截至2025年，財務報告預測百濟神州將實現約52.23億美元的總收入，並在2027年達到78.34億元的淨利潤。盈利能力顯著提高，逐步實現正的毛利率約為86.0%。公司的GAAP淨利潤在2025年預計為2.17億美元，顯示出良好的成本控制和盈利模式的有效性。

百濟神州自去年8月14日至今年1月8日期間，股價錄得7.68%的升幅，而在同一期間共錄得71.87 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的61.43 億港元，而散戶則佔當中的10.46 億港元，由於大戶對散戶資金流比率為 5.9 比 1，反映大戶投資者將會繼續主導大市的走勢，至於同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上19.66%後回落(見圖1)，最低曾經跌至-6.43%後反彈，1月8日當日已返回6.41%，反映出整體大戶資金動力仍然在改善中，有助股價繼向好。

百濟神州在上個交易日以 199.3 港元收市，全日上升 0.5 港元或 0.25%。集團過去5年的平均Beta值為 0.47，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 229.4 港元，而最低位則曾見 105.1港元，以現價 199.3 港元計，百濟神州的股價較 50 天線高出 2.1%，另外，現價亦較 200 天線高出 13.33%，暫時只反映出整體技術走勢偏強，並未有強大的回調壓力。而百濟神州股價自2025年1月由低位103港元水平起步上升，並持續升上2025年11月中的高位222.8港元見頂後，一度回調並跌穿20天線及50天線的支持，股價一度跌返177港元水平，剛好跌至整個前升浪總升幅的38.2%回調目標。在9天RSI未有跌穿30水平後，股價開始回穩及動力轉強，在連續多日反彈下，已重返50天線阻力。由於RSI已升近57水平，加上MACD已形成金叉，因此，預期股價有望進一步反彈，並以之前頂部222港元水平作為反彈目標。投資者可以在198.0港元買入，若跌穿20天線187港元則先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

