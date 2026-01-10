萬國數據(9698)：AI驅動數據中心增長　估值合理帶動反彈｜彭偉新

萬國數據是內地一家領先的數據中心服務提供商，專注於開發、運營和管理高性能數據中心。集團主要通過提供數據中心託管服務賺取收入，包括為客戶提供安全的數據存儲、計算資源和網絡連接，服務對象主要是大型雲計算提供商、互聯網企業和金融機構。集團主要依賴長期合約的託管費用、雲連接服務以及附加的IT管理服務，這些服務通常以固定月費或使用量計費模式運作。集團的主要增長動力包括AI和雲計算需求的爆炸性增長、中國數字化轉型的加速，以及數據中心容量的擴張。根據最新資料（2025年第三季度業績），公司受益於AI驅動的數據需求，預計2025年全年新預訂容量接近300兆瓦，反映出強勁的市場需求。



整個行業正處於一個快速增長的循環中，尤其是在AI和數據中心需求激增的背景下。隨著主要雲服務商和互聯網公司對高效數據處理的需求上升，行業面臨更多的投資與擴張機會。不過，行業競爭激烈，各家公司需在資源回收、效率提升和成本控制方面持續努力。至於整體運營成本方面，隨著供應鏈的不穩定和電力價格的波動，部分企業可能面臨成本上升的壓力。儘管如此，穩定的市場需求和不斷優化的資源配置，預計將在未來幫助行業克服這些挑戰。

根據集團2025年第三季度業績報告，仍然以託管數據中心服務佔絕大部分，集團所提供的服務主要覆蓋內地、東南亞和部分國際市場。集團在內地的一線城市（如上海、北京）擁有強大佈局，並正在擴張到海外以支持全球客戶。而集團的主要客戶包括了大型雲計算和互聯網巨頭，這些客戶貢獻了公司大部分收入，其中，阿里巴巴集團雲計算服務需求佔整個業務的比重達到約25%，另外，騰訊控股遊戲和社交數據託管，則約佔整體業務約20%。至於字節跳動的短視頻和AI數據，則佔比約15%。

萬國數據2025年第三季度報告顯示，集團整體盈利狀況改善中，但仍面臨壓力。集團的利潤率為50.05%，而過去12個月的營運毛利率則為12.55%；另外，過去12個月的資產回報率為1.1%，股本回報率為4.84%。以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率約55.3倍，市場給予集團的預測市盈率為22.1倍，較追蹤市盈率為低，而市賬率則為2.02倍，整體估值未算過高。

萬國數據－ＳＷ(09698)於去年8月14日至今年1月8日期間的資金流狀況。（圖１）

萬國數據於1月8日以38.08港元收市，全日上升0.52港元或1.38%。集團過去5年的平均Beta值為0.34，系統性風險低於大市。52周最高位曾見48.9港元，而最低位則曾見17港元。以現價38.08港元計，股價較50天線高出14.46%，且較200天線高出22.13%，反映股價走勢確實稍為強於中、長線的表現。萬國數據自去年8月14日至今年1月8日期間，股價錄得16.45%的升幅，該期間共錄得32.18億港元的資金流入，當中大戶佔其中的26.71億港元，而散戶則佔當中的5.44億港元（見圖1）。大戶對散戶資金流比率為4.9比1，而同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上20.78%後回落，而最低曾經跌至1.08%，不過已由低位反彈，並於1月8日當日已返回13.2%，反映出大戶投資者的資金動力已見轉強，有助股價繼續作出反彈。

萬國數據自去年4月跌返低位17.00港元作出反彈後，股價在升破50天線阻力後持續上升，更曾於去年9月底升上42.28港元後見頂回落。股價反覆回落至去年11月低位見27.90港元，未有失守整個升浪總升幅的61.8%便見底回升。股價在持續回升後，已重返50天線之上，更成功收復了之前回升幅度的61.8%回調幅度。預期在9天RSI持續上升並突破70水平後，股價仍然會繼續反彈，並有望重返之前高位42.20港元。投資者可以在38港元水平買入，上望42.00港元，只要股價未有失守20天線34.80港元，可以繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。