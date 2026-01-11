煉成百萬富翁靠儲　想晉千萬身家要識絕情斷慾｜刁佬

刁佬見到滙豐出文話香港人平均39歲晉身千萬富翁，佢哋平均只需約8年，便能將資產由100萬元提升至1,000萬元。呢班千萬富翁平均在34歲就賺到人生第一個100萬港元。

廿年前亞視有個電視節目叫《百萬富翁》，參加者可透過問題比賽，最高可贏到獎金一百萬！2004年一個685呎的太古城單位都係320萬，可見當年100萬已是非常厲害。百萬富翁甚有知識改變命運的意味，大家經常關注新的百萬富翁何時誕生，亦曾經令亞視迴光返照。

星爺周星馳當年係《百萬富翁》拎一百萬絕對係經典！（網上截圖）

以前有20萬係滙豐已經自動成為優進理財客戶，現在已整合成滙豐One，無特別優惠。滙豐優越理財從前以100萬存款為門檻的尊貴客戶，今時今日已成入門的客戶，變成以前的「優進理財」。時移勢易，起初刁佬的印象仲停留在廿年前，百萬富翁是有錢人的代名詞，但其實計及通脹，百萬富翁的含金量已大幅貶值，34歲成為百萬富翁並不稀奇。

大家唔好鬧刁佬住，大話怕計數，我哋計一計盤數：

一般人22歲大學畢業，根據大學聯校就業資料庫（JIJIS）數據，2025年首季大學畢業生人工中位數是$19,500，平均薪酬$21,000，而僱主需確保員工工資不低於最低工資，並須備存工時紀錄的上限是每月$17,200。

假設你搵到工，不過地底泥，月薪只得最低工資$17,200，工作12年，總共獲得2,476,800元，即係約248萬。工作12年點都會有啲升幅，好難長期只領取最低工資，話時話咁多年最低工資都加啦。只要你住屋企，洗一半儲一半，咁睇落34歲成為百萬富翁並不難。難就難在住喺屋企10年八年，每日都享受住銀髮家長的噓寒問暖。

昔日的百萬富翁門檻，今日只需一份底層工資、住家十年與一半儲蓄便能達成。（Public Domain）

34歲儲一百萬不難，儲了不洗就好難，而家資訊發達，只要你有任何興趣，各位兄弟姊妹都會將你興趣無限發酵，將最毒嘅精品發畀你睇，仲要不停喺你耳仔邊講：做嘢咁辛苦！對自己好啲啦！你又唔係孫悟空，仲要冇咗金剛圈，點頂得住唐僧念經呢？

花花世界，衣食住行，讀萬卷書，行萬里路，真係樣樣都要使錢。不過最大件事都唔係呢啲錢財以外的身外物。我哋中國人成日都有優良的教誨：窈窕淑女君子好逑，求之不得輾轉反側。不孝有三，無後為大！後生年輕血氣方剛，又點頂得住情關。理論上20至30歲呢個年紀無論男女都正在經歷求偶時期，有一啲浪漫拍拖，有一啲要成家立室。拍拖要洗幾多錢，各位讀者歡迎留言訴苦。至於終成眷屬嘅結婚人士，就算唔買樓唔擺酒，夫妻二人都願意一切從簡，去婚姻註冊處簽個字就算，確切奉行極致的簡約主義。但係租屋組織小家庭，都會一闊三大，而且四大長老係咪咁容易放過你地兩口子先。

相信大家都係好多出生入死嘅損友之口中聽過呢句說話，搵錢返嚟唔使，錢對你來講仲有咩意義呢？如果你真係唔使就不如借畀兄弟，銀包有出又入先至平安。所以大家其實並不需要靠父幹，都可以成為百萬富翁，只不過咁艱辛嘅路，仲要離開所有豬朋狗友，呢啲係咪想過嘅生活呢？

想晉千萬身家要識斬斷凡塵！（Public Domain）（《IT狗》劇照）

萬一你真係可以成為百萬富翁，至於8年後要做千萬富翁，資產升10倍，刁佬就覺得有第一桶金，仲要絕情寡欲，與所有豬朋狗友斷絕來往，斬斷凡塵，咁都做到，嚴守紀律之下每年資金只要大約有8%回報，自然就好易有第二桶金，晉升千萬富翁。

刁佬嘅經濟學家朋友告知，財富是購買力，即是資源分配的權力。不過內地經常流行一句「有權不用，過期無效」。理論上，財富只要保存得當，係可以一代一代傳下去，但好明顯由香港的金融歷史告知，財富傳承真的極為困難。富不過三呢句說話當然不是絕對，但亦代表大部份的社會生態。

講咁多都係話畀你聽，錢係工具，係愛嚟用嘅。各位亦唔係聖人，唔需要抵擋使錢嘅慾望，該使得使。存起錢唔使就只係一串數字，如果唔介意行政費比較高，都可以考慮捐俾慈善團體造福社會。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

