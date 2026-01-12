CES 2026 科技盛會直擊　智能眼鏡大放異彩｜方保僑

在拉斯維加斯剛揭幕的 CES 2026 科技盛會中，智能眼鏡無疑成為全場焦點。眾多品牌齊聚一堂，展示出功能強大的新一代產品，標誌著這場由 Meta Ray-Ban 在兩年前率先引爆的市場熱潮，如今已正式邁入成熟發展期。從消費娛樂到企業專業場景，從純顯示驅動到語音AI優先，這場穿戴式技術革命正深刻改變人機互動模式，並成為人工智能落地的關鍵載體。

Meta雖然沒有在CES 2026參展，但是在展會期間宣布，由於去年推出的新一代 Ray-Ban Display 智能眼鏡訂單積壓至 2026 年底，公司不得不暫停歐洲及加拿大等海外市場的擴張計劃，優先供應美國本土市場。這款售價 799 美元的眼鏡配備全彩高清顯示屏與肌電圖（Electromyography，簡稱EMG）神經感應腕帶，其供不應求的狀況，反映智能眼鏡已成功跨越技術門檻，從極客專屬的試驗品轉化為大眾市場的必備消費品。

今年 CES 展示的智能眼鏡產品呈現百花齊放之勢。除了大家熟悉的 Rokid 外，之前已經推出了 Rokid AR Glasses，配備單色雙鏡顯示屏，AR + AI 功能已經技驚四座之外，新一代產品 Rokid Ai Glasses Style更強調輕量化與專注功能，推出僅重 38.5 克的Style無顯示屏 AI 眼鏡，憑藉雙芯片架構實現 12 小時超長續航，並支持多種AI大型語言模型，主打語音互動與第一視角拍攝 。TCL 旗下的 RayNeo 系列，展示了支援 HDR10 的 Air 4 Pro，售價低至US$299，親民價快拋離其他對手；而 Even Realities 的 G2 眼鏡則以航空級鈦金屬打造，同樣配備單色顯示屏，獨特的「浮動空間顯示」技術，將通知與導航資訊分層呈現，極具未來感。針對硬核遊戲玩家，華碩與 Xreal 合作推出的 ROG Xreal R1，具備全球首創 240Hz 更新率，為電競玩家提供逾百吋的流暢虛擬視覺空間。

本屆產品的共同特點是將 AI 視為眼鏡的核心，而非附屬品，透過深度整合各種AI語言模型，眼鏡能實現實時翻譯、環境識別及智能助理等功能。而Vuzix 展示的企業方案將 AR 與 AI 結合，應用於物流倉儲與遠端醫療，讓員工在雙手操作的同時獲取精準指引，大幅提升工作效率。此外，科技廠商亦開始關注社會共融，例如 Rokid 為視障人士提供購機補貼，利用AI視覺識別輔助其日常生活，體現了科技對人民的關懷。

從長遠來看，智能眼鏡正逐漸成為 AI 模型最重要的前端應用場景。由於眼鏡體積受限，迫使開發者必須在極低功耗下優化 AI 效能，實現邊緣運算的重大突破。同時，眼鏡捕捉的第一視角視覺與聲音數據，為 AI 訓練提供了最貼近人類直覺的素材，有助開發更具情境感知能力的神經網絡。隨著硬件工藝與 AI 生態系統日趨完善，智能眼鏡有望在未來數年內，繼智能手機及智能手錶之后，成為下一代個人核心通訊終端，為全球數碼轉型與 AI普及開闢全新領域。

