東方電氣(1072)：傳統與可再生能源市場的雙重領航者｜彭偉新

東方電氣的主要業務包括電力設備的研發與生產，涵蓋燃氣輪機、煤電設備及可再生能源裝備等領域，其中，煤電設備佔約36.86%，可再生能源裝備佔約30.39%，而燃氣輪機和其他服務佔比則逐漸提升。集團在市場上的收入來源中，煤電設備和可再生能源裝備佔比較高，顯示其在傳統及新興能源市場的競爭地位。此外，集團的操作與維護服務也逐步增長，另外，集團的亮點在於自研的G50重型燃氣輪機已成功實現出口，標誌著國產重型燃機的突破。此外，市場需求強勁及供應鏈緊張為東方電氣的成長提供支撐。在短期內，集團可受惠於海外市場的開拓及美國數據中心對燃氣輪機的需求增長；中期受到中國提升煤電和核電行業交付高峰的影響；長期來看，隨著新能源技術的發展及國際合作的加強，將進一步鞏固其市場地位。整體而言，東方電氣在技術創新、業務擴展及市場需求上具備良好的增長潛力。



內地電力設備行業目前處於穩定增長的階段，受到全球能源轉型及清潔能源政策的推動。行業內，傳統煤電與新興可再生能源之間競爭激烈，特別是在技術創新和價格競爭方面。近年來，隨著環保政策的加強，煤電企業面臨的挑戰加劇，但可再生能源裝備的需求明顯上升，促進了行業的轉型。而在整體營運成本方面，行業面臨原材料價格上漲的壓力，特別是鋼鐵等主要材料，但隨著技術的提升及生產效率的提高，部分企業仍然能保持相對穩定的毛利率。根據市場需求的變化，尤其是對於燃氣輪機及高效煤電設備的需求增長，行業整體有望實現盈利能力的改善。

東方電氣在2025年前三季度的營收達到555.22億元人民幣，同比增長16.03%，歸母淨利潤為29.66億元人民幣，同比增長13.02%。預計2025年，公司的收入將達到816億元人民幣，至於每股盈利為1.15元，顯示出穩定增長的潛力。多家券商普遍看好東方電氣在燃氣輪機業務的發展。燃氣輪機不僅在傳統發電領域有應用，還在新興的數據中心供電領域展現出巨大潛力。隨著美國市場對小型燃氣輪機需求的激增，東方電氣有望憑藉其自主研發的G50燃氣輪機，在海外市場取得突破。

另外，全球能源結構轉型為東方電氣帶來了廣闊的發展空間。各券商認為，隨著各國對可再生能源的重視程度不斷提高，風電、核電等清潔能源設備的需求將持續增長。東方電氣在這些領域的技術積累和市場佈局，將使其在未來的競爭中佔據有利地位。加上技術創新是東方電氣實現可持續發展的關鍵。各券商強調，公司應繼續加大研發投入，提升產品的技術含量和附加值。通過不斷推出具有競爭力的產品，東方電氣才能在激烈的市場競爭中保持領先地位。而且充足的訂單量是東方電氣未來業績增長的重要保障。各券商指出，公司應繼續積極拓展市場，爭取更多訂單。同時，加強訂單管理，確保訂單能夠按時交付，並轉化為實際收入。

東方電氣(01072)於去年8月15日至今年1月9日期間的資金流狀況。（圖1）

東方電氣上周五以 25.92 港元收市，全日上升 0.52 港元或 2.05%。集團過去5年的平均Beta值為 0.35，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 119.9 港元，而最低位則曾見 8.47港元，雖然股價曾大幅上升119港元，但在大多數據時股價均維持在20港元水平，股價急升主要是市之前過份炒賣西藏水利工程的預期。不過，東方電氣的股價走勢持續向好，並維持上升，以現價 25.92 港元計，東方電氣的股價較 50 天線高出 15.92%，另外，現價亦較 200 天線高出 54.66%，股價短期走勢跑贏了中、長期走勢。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 22.8 倍，市場給予集團的預測市盈率為 10.5 倍，較追蹤市盈率為低，而市賬率則為 1.77 倍整體估值並不算過高，仍然有進一步向好的空間。

東方電氣自去年8月15日至今年1月9日期間，股價錄得44%的升幅，該期間共錄得16.42 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的13.28 億港元，而散戶則佔當中的3.12 億港元。大戶對散戶資金流比率為 4.2 比 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上18.68%；而最低曾經跌至 -5.72%，至於1月9日當日則為0.25%，反映出大戶資金動力正在好轉之中，股價仍然有進一步反彈的動力。股價在去年曾暴漲至119.9港元，然而隨後出現大幅回落，並在回調至24.65港元時，在27.75港元達到一個短期峰值。此後，股價再次下探至16.41港元，但隨著反彈進一步發展，目前幾乎已經完全恢復之前的跌幅。如果能夠全數回補跌幅，股價的反彈目標可能會達到回調幅度的1.618倍，預測上望29.7港元。投資者在25.80港元附近買入可望獲利，目標為30.00港元。只要股價保持在24.65港元之上，投資者仍可持續持有，並尋求30.00港元的目標價格。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。