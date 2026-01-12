鮑威爾被調查｜景順趙耀庭︰若Fed自主權遭削弱　或動搖市場信心

聯儲局主席鮑威爾再次面臨來自政府的壓力，景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，對近幾個月來美國政府不斷升級對聯儲局的公開施壓保持關注，並對此表示憂慮。因為央行獨立性是金融市場穩定的基石。任何對聯儲局自主權的潛在削弱，哪怕只是削弱的「觀感」，都可能動搖市場對貨幣政策乃至整個金融體系的信心。



趙耀庭認為，最新進展至少在短期內給風險資產帶來了新的重大挑戰，在有關局勢如何演變出現更明確的信號之前，這種挑戰將持續存在。最直接的投資影響可能是通脹預期上升，使得利率面臨上行壓力。

2025年10月29日，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在華盛頓特區舉行記者會，宣布減息0.25個百分點。（Reuters）

高息不利美股估值

利率走高，反過來可能壓制美國股票估值，尤其是那些對貼現率變化最敏感的行業和投資風格。而且美元亦可能受壓。對美國經濟政策制度框架的信心一直是美元強勢的支柱，一旦這種信心受損，黃金及其他被視為避險資產的替代品將可能受益。

景順又認為，歐洲及亞洲股票等非美國資產可能更具吸引力，一方面估值更低，另一方面美國外交政策的不確定性正在上升。重要的是，應採取謹慎而非恐慌的應對方式。

籲適度對沖投資組合風險

趙耀庭建議在適當情況下對沖投資組合風險，並密切關注後續進展。同時，不應過度反應。美國政府仍有可能撤回當前做法，尤其是市場反應變得具有破壞性或在政治代價過高的情況下。

他提到，歷史上，市場一直是一股有效的制衡力量。正如去年4月「解放日」後的情形所示，若市場出現顯著負面反應，可能迫使政府重新調整策略。