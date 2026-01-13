大麥娛樂 (1060) 未來展望：科技與娛樂的融合戰略｜彭偉新

大麥娛樂是一家以科技為核心的現實娛樂公司，隸屬阿里巴巴集團（持股約53.85%）。公司於2025年7月更名，強調「娛樂與AI」兩大戰略，業務涵蓋電影、演出、IP商業衍生、劇集、藝人經紀及票務平台等多個生態。集團透過內容製作、宣傳發行、IP授權及商業運營、院線及娛樂活動票務管理、互聯網數據服務等方式盈利。主要依賴線上線下結合的平台，如淘票票（電影票務）和大麥網（演出票務），提供售票系統、用戶數據分析及IP衍生品銷售。2025財年，電影製作發行及票務業務貢獻顯著，例如參與出品的電影票房達215億元人民幣，位列中國民企第一。



集團季度盈利同比增長為54.3%，利潤率為7.1%，而過去12個月的營運毛利率則為10.36%，另外，過去12個月的資產回報率為1.72%，而過去12個月的股本回報率為3.2%。市場預期大麥娛樂的2025-26年全年總收入達到78億元人民幣，較之前一年上升15%，而且繼續預期2026-27年全年總收入仍然可以達到15%增長幅度，見8.99億元人民幣。至於集團於2026年及2027年的每股盈利則分別為0.031元人民幣及0.041元人民幣，兩年分別上升30.8%及32.2%，以現價計算，預測市盈率分別只有24.8倍及18.8倍。估值並不過高。現時市場共有11位分析師對大麥娛樂有進行調研的覆蓋，而目標價中位數為1.31港元，較現價仍然有接近43%的上望空間。

大麥娛樂(01060)於去年8月18日至今年1月12日期間的資金流狀況。（圖1）

大麥娛樂於2026年上個交易日以 0.92 港元收市，全日上升 0.06 港元或 6.9%。集團過去5年的平均Beta值為 0.82，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 1.37 港元，而最低位則曾見 0.445港元，以現價 0.92 港元計，大麥娛樂的股價較 50 天線高出 3.56%，另外，現價亦較 200 天線高出 1.86%，由於股價未有大幅度升高於50天線水平，暫時相信不會惹來較明顯的回調。大麥娛樂自去年8月18日至今年1月12日期間，股價錄得31.11%的跌幅，該期間共錄得1.54 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的0.95 億港元，而散戶則佔當中的0.58 億港元。大戶對散戶資金流比率為 1.6 ： 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上22.71%；而最低曾經跌至-11.01%，至於1月12日當日則為16.96%。

在股價方面，大麥娛樂的股價自去年4月低位0.445港元見底回升，這一階段標誌著市場情緒從低迷轉向樂觀，投資者開始重新注視該股的潛在價值。隨後，在成功突破50天線的阻力後，股價持續上升，這反映出技術指標的正面訊號逐漸強化，並最終達到1.37港元的最高點，創下近期高峰。隨著RSI形成頂背馳，這一技術形態暗示買盤力量開始減弱，股價因此見頂，並在升守50天線支持後開始回調，此過程顯示出市場在高位獲利回吐的正常調整行為。股價兩次於去年11月及12月跌至0.80港元水平見底，這不僅提供了堅實的支撐位，還剛好回調至整個升浪的61.8%回調目標，符合黃金比率回調理論的經典應用，表明調整幅度已達合理範圍。近日股價再度反彈，並在昨日成功突破50天線的阻力，這一突破強化了多頭勢頭，顯示出未來進一步反彈的潛力，投資者可視為進入新上升週期的初步確認。若以高位回調的總跌幅，按黃金比率的61.8%作為反彈目標，股價有機會反彈至1.15港元的水平，這一目標不僅基於技術測量，還考慮到市場波動的對稱性，預計從現有水平反彈超過20%，為中短期持股提供吸引力的回報潛力。投資者可考慮在0.92港元水平買入，這是基於當前價格穩定性的理想入市點，目標為1.15港元，只要股價未失守50天線的0.88港元，這一關鍵支撐位維持完整，暫時無需止蝕離場，以避免過早退出可能的上漲行情。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

