麥明詩偏好儲蓄保障等穩健投資　望財務規劃令子女有「底氣」追夢

「十優港姐」兼新手媽媽麥明詩麥明詩表示，在競選港姐時自己已經大學畢業，曾經經歷幾個月都沒有收入，全賴自己母親給予精神及財力上的支持，才讓她能夠把握機遇。故此，會期望自己小朋友能夠也有「底氣」，不會因為財力不足而沒有了嘗試機會，故此做父母需要有足夠財務規劃建立穩健「安全網」，例如子女想要創業，或者出國讀書，以至於職業選擇等，都能夠支持其去追求夢想。而她自己目前偏好儲蓄保障產品等穩健的投資選項，既能保本又能穩步增值。



父母需要有足夠財務規劃建立穩健「安全網」

保誠今日公佈保誠子女生涯規劃調查結果，並宣佈推出全新保誠啟耀未來儲蓄保險系列。麥明詩在會上分享，自己初為人母，目前經歷最痛苦的事是小朋友生病，夜晚睡得不好，感覺很心痛焦慮，好在丈夫是「神隊友」，加上四大長老支持，才渡過辛苦時期。目前小朋友有10個月達，看著他成長感覺很開心，例如他能夠自己站立，願意去學習，多辛苦都會感覺值得。

她也回憶，父母如何培育其成長，包括給予很多支持，也給予空間去讓她發掘及做出不同嘗試，培養其有堅韌的個性，去面對不同的挑戰及未知。例如課外活動方面，學習語言及樂器，也希望她能夠堅持下去完成學習。

麥明詩指出，人與人之間的關係處理卻是AI難以取代。（資料圖片）

望培育小朋友學習語言應對AI時代

麥明詩坦承，父母雖然在食物及購物等方面比較節省，但在培育子女世界觀等方面是很捨得花錢的，而她也有機會再年少時到訪英國劍橋，從而令其有夢想去英國讀書，培養獨立性。而有獎學金申請時，父母也會鼓勵她去嘗試，即使不成功也能夠給予最終的支持。

至於人工智能（AI）對職場需求帶來的變化，麥明詩表示，雖然重複性工作AI就可以處理好，但人與人之間的關係處理卻是AI難以取代的，例如管理層職位。而她也會希望培育小朋友學習語言，令他能夠與不同文化的人去溝通，例如早點去不同地方讀書。

逾七成香港父母未作任何超前部署

保誠委託復旦大學國際金融學院於中國重點城市進行「保誠子女生涯規劃調查」，結果顯示隨着AI浪潮席捲各行各業，中國家長對子女的職場前景愈加憂慮。超過三分之二（68.4%）受訪父母認為將更加難以預測和規劃職業路徑，逾六成（62.5%）則擔心AI將取代入門級職位，令畢業生求職難度顯著增加，反映家長對未來不確定性的憂慮持續加深。

儘管近八成（79.7%）家長認為應提前為子女應對AI時代作準備，惟近四分三 (73.3%)尚未採取具體行動，該比例在香港亦高達77.3%，反映中國父母在認知與行動之間存在明顯落差。

保誠保險首席客戶及市場拓展總監蔡明雄表示，調查結果顯示，不少父母對人工智能為未來職場帶來的潛在挑戰感到憂慮，但我們亦不應忽略伴隨而來的發展機遇。機會是留給有準備的人，若父母希望為子女奠定更穩健的未來，便應及早展開長遠規劃。

安排海外升學意願高唯資金準備不足

教育方面，逾半(56.8%)家長計劃讓子女出國留學或已為此作財務規劃， 而該比例在香港更高達80.4%。然而，在自稱已為子女海外留學做好財務安排的家長中，僅14.3%已準備過半資金，香港亦僅為 17.4%，顯示升學意願與實際資金準備之間仍存在明顯差距。

在子女中長線財務規劃方面，家長的資金準備亦未能跟上實際需求。例如，已準備用於子女創業啟動支援的資金平均僅達實際所需約31.2%，首次置業及婚嫁支援則分別僅為29.1%和 28.9%，反映中國家庭整體財務儲備與實際需求仍存明顯落差。此外，僅不足一半（45.5%）家長已為財富傳承作專項財務規劃，顯示長遠資產傳承意識仍待加強。

保誠保險首席產品管理總監馮偉成表示，家長普遍意識到 AI 時代為子女未來帶來的不確定性，惟在教育、事業及財富規劃方面，實際部署仍然不足。無論是升學準備，以至長遠財富傳承，父母應盡早作超前部署。有見及此，保誠推出啟耀未來儲蓄保險系列，提供全港首創的方案，讓客戶於孕期起便可為子女成長的各個階段提供周全保障，打造保證財務根基及終身保障，助孩子開啟閃耀人生。