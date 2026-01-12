花旗上調本港樓市預測　料樓價今年升8%　明年進一步加速

花旗上調今年樓價預測，由原本估計全年上升3%，上調至漲8%，認為新增土地供應少、住宅貨量消化，而且樓市重現淨吸納，加上外來人口的居住需求，以及資本市場帶來財富效應，相信本港樓市將進入數年上行周期，並直言發展商重拾增長動力。



新增土地供應少 料今年重現淨吸納

二手樓價指數去年止跌回升4.7%，花旗表示，去年10月預測今年樓價將升3%，而去年11月及12月分別升1.2%及0.8%，2025年漲幅好過預期，而年初迄今升了1%，故決定把2026年樓價預測上調至升8%，預料明年將進一步加速。

該行指出，從基本面來看，新增土地供應處於14年低位且少過實際樓市銷量，貨量一年內亦減少了一萬個單位，未來2至3年落成量降低，預料今年落成2萬伙，銷量則可達2.1萬伙，為2019年以來首度再現淨吸納。非本地學生增至9萬人及有16萬專才，支持租盤及潛在置業需求，租金回報率3.5厘，細單位的供樓成本與回報率相若，港股暢旺帶來財富效應。

香港樓市。﹙路透社﹚

地產股偏好長實新地信置

成交量明顯改善，花旗透露，去年新樓銷量2.06萬伙，按年增22%，達6年新高，銷售額也增11%至2,260億元的4年高位；二手銷量4.6萬伙，升14%，銷售額增16%至3,060億元，均是4年新高。近期新盤已加價，銷情仍不錯。

地產股方面，花旗認為，較低負債及借貸成本的公司正重拾增長，受惠樓價上行周期將改善後續銷售利潤及每股資產淨值折讓收窄；銷量突破6年新高；較低負債、資本開支、資金成本，以及資本回收，應能讓公司維持穩定派息，支持增長所需現金流，並留有債務空間可供投資增值。

花旗繼上季看好奢侈品零售收租股，現時也看好發展商，尤其第二季是傳統賣樓旺季，相信3月開始資金回籠加速。選股偏好新地（0016）、長實（1113）、信置（0083）及恒地（0012）。