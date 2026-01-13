美股｜美通脹數據符預期 道指早段跌300點
撰文：蕭通
出版：更新：
美國上月通脹數據符合市場預期，美股周二（1月13日）早段個別發展，道指最新挫300點，納指靠穩。
本港時間1月13日
【22:51】美國12月核心CPI增幅降溫
道指最新報49,285點，跌304點或0.61%；納指最新報23,748點，升14點或0.06%；標普500指數現報6,972點，跌5點或0.08%。
數據顯示，美國上月消費物價指數（CPI）按年增長2.7%，符合預期及與前值相同。撇除食品及能源，核心CPI按年升2.6%，低於預期的2.7%。
【22:46】油價升逾2.5%
油價方面，紐約原油期貨現時每桶61.33美元，升2.01元或3.39%；倫敦布蘭特期油每桶報65.47美元，漲1.60美元或2.51%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報92,638.46美元、24小時內升逾2%。
