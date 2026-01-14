創新+資金+技術利好：恒瑞醫藥現價78.7元具中線布局價值｜彭偉新

恒瑞醫藥主要專注於創新藥物的研發與銷售，涵蓋腫瘤學、代謝與肥胖領域，其創新藥物在2025年上半年佔整體產品銷售的55%。集團亮點包括其龐大的研發管線，研發投入累計達500億元人民幣，成功推出24種新藥及簽署12個潛在280億美元的外部授權協議。短期內，集團計劃在2026至2027年間推出超過10種新產品及20個新適應症，受益於不斷增加的市場需求與醫保範圍擴大；中期而言，將通過海外市場的拓展與自主的國際化運營來增強收入來源；長期則憑藉持續的創新與市場佔有率的提升，預計將進一步鞏固其行業領先地位。總體上，恒瑞的市場份額在腫瘤學已達5.7%，有望在心血管和代謝領域逐步增長，這些因素都將促進公司的收益增長。



恒瑞醫藥在創新藥物的研發上表現卓越，公司的研發計劃計劃推出多款新產品，並持續擴大其適應症範圍。報告中提到，預計在2025年至2027年期間，將有超過10個新產品及約20個新適應症批准。這一積極的研發策略，表明公司正在滿足不斷增長的市場需求，並在競爭激烈的製藥領域中保持競爭力。新產品如GLP-1/GIP和臨床階段的多個創新藥物，顯示了公司的技術實力和市場潛力。而醫療政策的改善和醫保目錄的擴大為恒瑞醫藥提供了有利的市場環境。這一政策環境將直接促進新產品的銷售增長，特別是在腫瘤學和心血管領域。隨著新藥的批准與市場釋放，企業的整體增長前景看好，未來有望提升市場佔有率並帶來持續的利潤增長。

恒瑞醫藥上個交易日以 78.70 港元收市，全日上升 1.75 港元或 2.27%。集團過去5年的平均Beta值為 0.26，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 95.2 港元，而最低位則曾見 52.5港元，以現價 78.70 港元計，恒瑞醫藥的股價較 50 天線高出 7.71%，另外，現價亦較 200 天線高出 6.43%，反映股價走勢未有偏高，仍然未會出現明顯的技術回調機會。集團季度盈利同比增長為9.5%，利潤率為24.1%，而過去12個月的營運毛利率則為21.49%，另外，過去12個月的資產回報率為8.37%，而過去12個月的股本回報率為14.34%，整體回報亦較為吸引。

恒瑞醫藥(01276)於去年8月19日至今年1月13日期間的資金流狀況。（圖１）

恒瑞醫藥自去年8月19日至今年1月13日期間，股價錄得1.27%的跌幅，該期間共錄得31.06 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的21.41 億港元，而散戶則佔當中的9.65 億港元，大戶對散戶資金流比率為 2.2 比 1，反映大戶仍然能主導股價走勢，並在大戶佔比愈來愈高下，有助推動股價作進一步的上升。而同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上20.15%；而最低曾經跌至 -7.6%，至於1月13日當日已重返5.68%，反映整體走勢可以逐步回穩。

恒瑞醫藥自去年5月在香港上市後，股價一度回落至52.50港元的低位，其後逐步展開反彈行情，並於去年10月觸及95.2港元的高點。不過隨後出現明顯調整，最低跌至去年11月的65.50港元，恰好回撤了先前跌浪總幅度的61.8%斐波那契水平。其後股價重拾升勢，9天RSI由超賣區（30以下）快速反彈，並逐步收復20天及50天移動平均線的支撐，上日已回升至由高位回落38.2%的斐波那契回調目標位附近。展望後市，技術面顯示股價仍有進一步反彈空間。若以整個調整波段的61.8%作為潛在反彈目標，股價有望上試85港元水平；同時考慮到市場分析師的中位目標價達100港元，不排除股價會先重返去年高位95.20港元附近才出現明顯遇阻。現階段投資者可在78.00港元一線考慮開始入場，只要股價維持在20天線之上，短期趨勢仍偏向樂觀，上望目標可指向95.00港元水平。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

