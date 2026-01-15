AI熱潮下　中芯可直接受惠｜許繹彬

港股氣勢持續強勁，曾在超過3,000億元成交下，再次挑戰27000點水平。周二（13日）更高見27143點，可惜升穿27000後缺乏後續動力，最終與27000點關口失之交臂。昨日（14日）情況類似，恒指一度高見27097點後顯露疲態，沽盤湧現下回落至26800附近，幸好尾市再度發力，以26999點收市，僅差1點即可收復27000點整數關口。



儘管本周首三個交易日均未能升穿27000點收市，但截至上個交易日（14日），恒指已累升768點。大市氣氛熾熱，連日成交均超過3,000億元。本周維持升勢的主因，相信是美國司法部對聯儲局主席鮑威爾展開刑事調查，令減息憧憬再度重燃；同時，美方引發的地緣政治問題趨緊，在內外夾擊下，不少歐美資金轉戰黃金及亞洲市場避險。再者，作為港股重要靠山的內地股市近日走勢異常凌厲，除昨日（14日）輕微下跌外，已錄得17連升，上證指數更逼近4200點，創逾10年高位，滬深兩市成交亦創新高。全球投資者密切關注，中央今年會否推出去年「翻版」的措施，在農曆新年前加碼拯救實體經濟，因而刺激中港兩地股市急漲。在種種利好消息下，港股不論走勢或成交，與去年12月相比，確可用「脫胎換骨」來形容。

港股受惠北水流入及歐美資金轉泊

筆者認為，踏入2026年，市場充斥利好消息及憧憬，但若無成交配合，這些利好便會淪為空談。今次成交與升勢高度配合，令港股氣勢重現。雖然恒指嘗試衝穿27000點後無功而還，但在大成交下仍維持動力，顯示市況健康。資金來源主要來自兩方面：一是內地兩市走勢及成交持續創新高，帶動「北水」繼續大力流入；二是美國本土政局及地緣政局不穩，驅使歐美資金分散風險，先行停泊在相對穩健的香港市場，令港股直接受惠。以上因素共同造就大市資金充裕的局面。

未來若能維持大成交格局，則現階段仍屬健康待變市況，但由於內地股市氣氛熾熱，投資者需留意內地或有突如期來的降温措施出現而令大市出現波動。短期預料恒指將在26,500至27,500點區間徘徊，仍有力挑戰27,100點甚至更高水平。去年內地初創企業DeepSeek的出現，間接為中港兩地股市注入新景氣，而該公司預計2月中旬推出新一代旗艦模型V4，消息一出，即令中港AI相關股份及科技股再度強勢。不過，晶片股走勢仍相對含蓄，惟中芯（0981）股價昨日開始出現異動，投資者不妨密切留意。

