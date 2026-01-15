中國生物製藥(1177)全資收購Hygieia　強化siRNA平台｜彭偉新

中國生物製藥主要專注於創新藥物的研發及製造，涵蓋心血管疾病、代謝疾病、肝病及腫瘤等主要治療領域。集團的產品組合包括四個臨床階段的候選藥物，其中包括Kylo-11和Kylo-12，這些產品預計將推動收入增長。根據市場報告所顯示，以收入為例，創新產品佔比將持續上升，未來的佔比可望超過50%。該公司的亮點在於其先進的siRNA技術平台，特別是Hygieia的收購，強化了生物製藥的創新潛力。此外，短期內可受惠於國內對高效能藥物的需求增長，中期則受惠於增加的產能及臨床試驗進展，而長期受益於整體市場的擴張及政策支持，有助於進一步推進沿著創新藥物的突破。



而內地的生物製藥行業目前正處於上升周期，隨著國內對創新療法的需求增長，市場潛力不斷擴大。在競爭方面，行業中的競爭者增多，新進入者和現有企業皆不斷推出新產品，對市場份額造成壓力。然而，對於專注於高端產品並擁有先進技術的企業來說，仍具備競爭優勢。而中國生物製藥專注於創新藥物的研發與製造，涵蓋心血管疾病、代謝疾病、肝病及腫瘤等主要治療領域。近期收購Hygieia，這將使其進一步強化在小干擾RNA（siRNA）技術上的應用，其主攻方向為慢性病的治療，顯示出強大的市場潛力。另外，集團對對Hygieia的全資收購。這筆交易不僅能夠加強其在小干擾RNA（siRNA）技術方面的實力，還能夠擴充其在心血管、代謝和肝病等慢性病治療領域的產品線。Hygieia的多項臨床資產，如Kylo-11和Kylo-12，能夠滿足市場對高效能慢性病藥物的需求。隨著這些產品的臨床研究進展，將可能對收入增長產生顯著影響。

利潤率為12.67%，而過去12個月的營運毛利率則為19.39%，另外，過去12個月的資產回報率為5.07%，而過去12個月的股本回報率為15.4%。集團季度盈利同比增長為12.3%，

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 28.6 倍，市場給予集團的預測市盈率為 32.7 倍，較追蹤市盈率為高。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到2.92倍，而市賬率則為 3.31 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 3.66 倍，企業價值對收入為 3.36 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 13.01 倍。

中國生物製藥(01177)於去年8月20日至今年1月14日期間的資金流狀況。（圖１）

中國生物製藥過去一年的派息比率為 34%，而集團上一個財年已派發 0.08 元人民幣的追蹤年股息，相等於 1.2 厘的追蹤年股息率，市場預期集團2025年全年每股派 0.1 元人民幣，相等於 1.45 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率1.77 厘為低。集團季度盈利同比增長為12.3%，利潤率為12.67%，而過去12個月的營運毛利率則為19.39%，另外，過去12個月的資產回報率為5.07%，而過去12個月的股本回報率為15.4%。

中國生物製藥的股價昨日收市報7.11港元，全日上升2.9%，集團過去5年的平均Beta值為 0.82，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 9.12 港元，而最低位則曾見 2.67港元，以現價 7.13 港元計，以昨日的股價計算，較 50 天線高出 5.32%，另外，現價亦較 200 天線高出 13.16%，走勢上未有過份偏離合理估值，因此，即使作出現回調走勢，其下跌的空間仍然會有限。自去年8月20日至今年1月14日期間，股價錄得4.42%的跌幅，該期間共錄得26.53 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的38.71 億港元，而散戶則佔當中的-12.19 億港元。大戶對散戶資金流比率為 3.2 比 -1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上10.1%；而最低曾經跌至 -9.53%，至於1月14日當日則為0.95%，反映出整體的大戶資金動力已有改善，並有助股價作進一步的反彈。投資者可以先在7.10港元買入，只要股價未有失守50天線6.80港元，可以繼續持有並上望8.00港元。

