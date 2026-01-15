東亞維持恒指目標價30800點　料美國年內減息3次利好地產收租股

港股去年表現理想，累積升幅近28%。對於港股未來勢，東亞銀行財富管理高級投資策略師陳偉聰表示，雖然恒指目前估值水平與以往相比不算便宜，但在港美利率處於下行周期、中美緊張局勢暫緩，而且憧憬國策續加碼支持以人工智能（AI）為首的創科產業發展，在港上市的權重科技股可享受較高估值溢價，故給予恒指未來12個月目標價30800點，而滬深300指數目標價為5080點。



料聯儲局最快首季或3月啟動年內首次減息

美股方面，給予今年標普500指數目標價7500點，並預計政府中期選舉前將有更多經濟利好政策。

息口方面，預計聯儲局最快首季或者3月會啟動年內首次減息，今年將減息多達3次，共75點子，最多更有機會減息4次共100點子，相較市場預期的1至2次為多。東亞銀行財富管理處投資策略師吳永強解釋，美國勞動市場動力欠佳，而通脹預計將持續回落，加上聯儲局換屆後新主席，預計息口政策取向偏鴿，故作出這種預測。

吳永強（圖左）解釋，美國勞動市場動力欠佳，而通脹預計將持續回落，加上聯儲局換屆後新主席，預計息口政策取向偏鴿。(顧慧宇攝)

維持港樓價高單位數預測 看好AI汽車電訊等板塊

至於本港樓市，仍維持今年會錄得高單位數增幅預測。陳偉聰表示，香港地產收租股為今年看好板塊之一，主要考慮到美國減息，內地專才租樓需求持續，而新股市場暢旺，也為商業寫字樓市場帶來支持。美國長期國債收益率料有下行空間，目前主要本地地產收租股股息率普遍高達4%至6.5%，息差吸引力料將重新顯現。

其他板塊方面，今年首季港股建議重點關注板塊，還包括內地人工智能、汽車及智能駕駛供應鏈，以及中資電訊股。