聯想集團(0992)：數位轉型+AI需求　成本承壓維持競爭力｜彭偉新

聯想集團的業務範圍廣泛，並涵蓋個人電腦、伺服器、邊緣計算及雲端解決方案等，而個人電腦業務仍占其收入的主要部分，但伺服器及AI設備的增長潛力不容忽視。集團致力於產品升級，特別是在AI和高性能計算方面，預計將帶來穩定的增長。強大的供應鏈管理及採購能力，使其在記憶體成本上升的環境中仍能保持競爭力。集團主要業務涵蓋個人電腦（PC）、伺服器及云端計算等，近年來逐漸朝向AI（人工智慧）產品發展，目標是提升市場份額。現時PC業務仍是收入的主要來源，佔約61%至79%，而伺服器及相關業務的成長迅速，未來預期將持續增加。集團的亮點在於其強大的供應鏈管理能力，能夠在記憶體成本上升的情況下維持穩定的毛利率。聯想集團將受惠於PC市場的需求回升，以及AI及高性能計算伺服器的市場擴張。中期而言，隨著企業數字化轉型及混合雲解決方案的需求增加，聯想的AI產品將加速成長；短期內，集團預期能在消費者及企業對新型PC的需求中獲利並推動收入增長。長期來看，隨著技術創新和高端產品組合的提升，聯想將能夠在變化的市場中始終保持領先地位。



儘管全球市場面臨因記憶體價格上漲而帶來的成本壓力，但主要廠商如聯想則透過強大的供應鏈管理能力，減輕了這一影響。此外，隨著AI和高性能計算伺服器需求的增長，行業的競爭日益加劇，尤其是在智能設備領域。整體營運成本方面，儘管面對原材料成本上漲，許多公司透過優化運營效率和提升產品組合來應對挑戰。此行業的整體前景依賴於技術創新和市場需求的回升，預計未來會持續向好。

而聯想集團的看好因素主要可歸納為新興需求、強大的供應鏈管理能力及產品升級。首先，新興需求對於未來的增長至關重要。高性能計算（HPC）和AI伺服器的需求不斷上升，反映出市場對高科技解決方案的渴求。隨著企業數位轉型的推進，對AI應用和服務的需求增強，進一步為聯想集團創造了商機。其次，強大的供應鏈管理能力使得聯想能夠在記憶體成本上升的情況下維持毛利率，透過大規模採購及良好供應商關係有效管理成本。此外，聯想持續推進產品升級，使其產品線向AI電腦及高性能伺服器演變，這不僅增強了產品競爭力，也迎合了市場對創新及高端產品的需求，為未來增長打下堅實基礎。

由於個人電腦行業處於復甦過程中，受到了數位轉型需求的推動。儘管全球市場面臨因記憶體價格上漲而帶來的成本壓力，但主要廠商如聯想則透過強大的供應鏈管理能力，減輕了這一影響。此外，隨著AI和高性能計算伺服器需求的增長，行業的競爭日益加劇，尤其是在智能設備領域。整體營運成本方面，儘管面對原材料成本上漲，許多公司透過優化運營效率和提升產品組合來應對挑戰。此行業的整體前景依賴於技術創新和市場需求的回升，預計未來會持續向好。而聯想的2026財年預測收入約為78,122百萬美元，較之前預測的79,366百萬美元下降2%。毛利率略微下調至15.2%，主要是受到記憶體成本上升的影響。儘管如此，淨利潤的預測變化不大，顯示出良好的運營效率。

聯想集團上日以 9.02 港元收市，全日上升 0.02 港元或 0.22%。集團過去5年的平均Beta值為 0.82，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 13.6 港元，而最低位則曾見 6.57港元，以現價 9.02 港元計，聯想集團的股價較 50 天線低 7.53%，另外，現價亦較 200 天線低 12.26%，走勢屬於偏強，只要能成功突破早前的回落走勢，股價有望作進一步的上升。另外，聯想集團股價去年10月由阻力位12.00港元水平持續回落後，股價於11月向下跌穿了50天線支持後，在進一步下跌後，股價形成了持續下行走勢，最低位更跌至上周五的低位見8.66港元水平，剛好好股價在低位徘徊，而9天RSI更成功重返30以上水平，反映股價短期已有見底的情況，於股價走勢與RSI走勢出現逆轉，若果股價能進一步反彈，可以按整個跌浪總跌幅的38.2%作為反彈目標，投資者可以在9.00港元買入，上望10.00港元，只要未有失守之前低位8.66港元，暫時毋須沽出止蝕離場。

