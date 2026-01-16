大和稱A股春季行情提前到來　料市況邁向慢牛　薦5首選股

A股今日（16日）低收，其中上證指數跌0.26%，報4101點，深成指數收市報14281點，跌0.18%。整體股市交易仍然暢旺，全日成交額為3.06萬億元人民幣。



不過大行仍然看好A股前景。大和發表報告指，由於「春季行情」提前到來，投資者可能提早在農曆新年假期或全國兩會前提前獲利了結，同時料流動性支持與刺激政策預期可推升A股市場，但漲勢將減慢，市況邁向「慢牛」。

大和指A股尚未進入泡沫階段

雖然監管層於1月14日調高最低保證金比例以冷卻市場情緒，但該行認為A股目前尚未進入泡沫階段。過去一個月融資交易佔總成交比重從9.9%升至11.2%，仍低於歷史上曾引發監管收緊的「警戒水平」12%。此外，投資者在前三大熱門行業的擁擠度也遠低於2025年2月或10月的高峰水準。

該行重申對2026年上半年市場的正面看法。股票配置上，該行建議投資者同時佈局A股和港股市場，實現行業均衡曝險，對港股的互聯網及高股息股票維持樂觀，同時看好A股的科技硬體及設備板塊。該行在港股的首選股份別為騰訊控股（0700）、申洲國際（2313）、濰柴動力（2338）、華潤置地（1109）和阿里巴巴（9988）。A股的首選股份別為美的集團、北方華創、寧德時代、恒瑞醫藥和瀾起科技，評級均為「買入」。

麥樸思

此外有新興市場教父的資深投資者麥樸思指出，中國股票的升勢看起來「可持續」，受科技股支撐。建議投資者關注中國、印度、韓國和台灣。