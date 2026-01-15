余偉文話當年　呢間銀行開人生第一個戶口　做領隊為「壯膽」

近日銀行界頭等大事，自然是恒生被滙豐私有化、將退出港股舞台，教許多散戶不捨。金管局總裁余偉文近日出席節目受訪，回憶當年，自己與銀行的「連接」要去到大學求學時期，當時他在香港中文大學范克廉樓開設了人生第一個銀行戶口，為的是接受政府的資助，而該戶口他一直保留至今，更是他的出糧戶口。余偉文没有「開名」，但記者翻查資料，范克廉樓早年進駐的銀行正是恒生銀行。



余偉文出席香港電台《與CEO對話》節目，分享人生點滴。﹙節目主持 LinkedIn 相片﹚

持有恒生銀行戶口至今

余偉文在香港電台《與CEO對話》節目中續分享，自己大學方有人生第一個銀行賬戶，笑稱是因為小時候擁有的錢不多，父親只會給予幾個硬幣，而自己儲蓄靠得是傳統的錢罌，「可以扑得爛果啲！」

錢罌扑得爛，但志氣比天高。余偉文在拔萃男書院讀中學，中大本科畢業後，加入政府當政務主任，曾在觀塘民政事務署及保安局工作。1991年被調往外匯基金管理局。當金管局於1993年成立時，他毅然選擇留下，期望以專業之力回饋社會。2019年10月，他獲委任為金管局總裁。

余偉文分享，自己與銀行的連接要去到大學時期，當時在香港中文大學范克廉樓開設了人生第一個銀行戶口，而該戶口他一直保留至今，更是他的出糧戶口。（鄭子峰攝）

曾經立志成為社工 終讀商科

不說不知道，雖然余偉文畢業自中大工商管理學系，但原來他剛剛入讀中大時，讀的是和金融完全沒有關係的生物化學系，他本身期望能夠轉讀醫科，但其後學制有所變動，令他不能完夢。後來更轉讀了社工系，因為曾參與中大社工活動感覺很有意義，但因為擔憂未來出路及收入，又再轉折地入讀工商管理，他感嘆「有少少命運安排」。

他於節目中分享道，雖然自己主修工商管理，但很喜歡中大的通識教育，由此接觸了不同學科知識，帶給他很大的滿足感。而這也促使他在畢業之後，仍繼續進修，包括法律學士，以及其後前往哈佛大學進修。

金管局於1993年成立時，余偉文毅然選擇留下，期望以專業之力回饋社會 。（資料圖片）

擔任旅遊團領隊訓練自己膽量

余偉文金融界權威形象，不言而喻，也一如許多領袖有其「內斂」一面。余偉文在節目分享道，自己其實本身是個極度內向的人，小時候會缺乏自信及害羞。在中大讀書最後一個暑假時，他找到了暑期工，工作是泰國旅遊團領隊，這對於從來沒有坐過飛機及出國的他，都是挑戰。而作為領隊，更需要在旅遊車上和遊客講解和提供唱歌等娛樂節目，對於他都是一種挑戰，「訓練到大膽，以為做唔到，但其實是做到。」

他又回憶，在中大讀書時期，也都充分利用暑假時期，去認識祖國內地。他仍記得當時背著背包，拿著少量現金，坐火車沒有坐硬座，晚上只能睡在人家硬座底下，早上會被清潔人員的掃把掃醒。另外，也學會了怎樣爬窗進入火車等。