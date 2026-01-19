創科實業(0669)退出低利潤業務的高毛利轉型　上望120元｜彭偉新

創科實業是一家專注於電動工具和家居改善產品的全球領導者。公司設計、製造以及銷售的產品包括電動工具、戶外電源設備及清潔地板護理設備。其主要市場集中在北美，電動工具業務佔總收入的約70%，消費者市場則佔30%。隨著創新產品的推出和專業市場的擴張，有助集團於行業中保持競爭力，而長期內，隨著市場對電動工具的需求上升，創科實業的收入可望逐步攀升。集團可以受惠電動工具市場正處於復甦階段，供應鏈逐步回穩，需求也顯示出穩定增長的跡象。競爭方面，主要的市場參與者如創科、Great Star和Stanley Black & Decker之間展開劇烈競爭，特別是在高毛利產品領域。隨著行業整體向專業市場轉型，尋求創新和優化產品組合的策略愈加重要。



而行業的總體營運成本由於原材料價格波動及運輸成本上升，企業面臨一定的成本壓力。然而，通過效率提升和卓越的供應鏈管理，各家公司努力在一定程度上緩解這些壓力。隨著經濟環境逐漸改善和市場需求回暖，預期行業在2026年及以後會見證增長。

創科實業近期決定退出低利潤的HART業務，從而將更多資源集中於高毛利品牌，如Milwaukee和Ryobi。這一策略不僅有助於提升整體盈利能力，還將以更清晰的品牌形象進行市場擴張。通過加強對Milwaukee品牌的市場渗透，公司預期在專業市場中將獲得更高的市場份額，並從不斷擴張的市場中受益。另外，供應鏈的穩定性和外匯風險的有效管理，是創科實業目前業務運行的重要保障。隨著供應鏈調整逐漸完成，公司能以更有效的方式應對原材料成本的波動，降低運營風險。此外，公司的成本控制策略預期將通過定期談判機制減少供應鏈 disruptions 的影響，進一步提高利潤率。這些措施均顯示出創科在行業競爭中保持穩健立場的能力。

集團與Home Depot的專屬合作夥伴關係是創科實業的一大特色。該合作夥伴關係促進了公司的品牌知名度和產品銷量，並為產品的推廣提供了強勁支持。隨著市場形勢的改善，強化的合作夥伴關係將進一步提升創科在電動工具行業中的競爭力，確保其未來持續獲得市場份額。另外，集團更運用數據顯示的市場需求，相信能夠提升專業及消費市場的銷售增長。市場現時共有18位分析師對創科實業有進行調研蓋，而去年全年每股盈利預期會有5.2港元，而2026年及2027年則分別會上升至6.06港元及7.06港元，預測市盈率分別會回落至17倍及14.6倍。分析師的目標價為120港元，較現價有大約16%的上望空間。

創科實業(00669)於去年8月22日至今年1月16日期間的資金流狀況。（圖１）

創科實業上日以 103.30 港元收市，全日上升 4.8 港元或 4.87%。集團過去5年的平均Beta值為 1.66，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 113 港元，而最低位則曾見 67.1港元，以現價 103.300 港元計，創科實業的股價較 50 天線高出 12.08%，另外，現價亦較 200 天線高出 12.59%。集團自去年8月22日至今年1月16日期間，股價錄得3.77%的升幅，而在該段期間共錄得28.51 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的15.07 億港元，另外，散戶亦佔當中的13.44 億港元，至於大戶對散戶資金流比率為 1.1 比 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上14.82%，而期間最低亦曾經跌至0.33%，反映出整體大戶資金曾一度動力減弱，不過，近日已由低位作出反彈，並於1月16日當日返回6.83%，有助推動資金動力回復強勢。

創科實業的股價在2024年10月曾攀升至120.27港元的高點後，隨即因失守20天和50天的支撐位而持續回調。去年4月，股價一度跌至最低的64.67港元，這主要受到美國總統對全球商品徵收關稅的負面消息影響。然而，隨著整體關稅影響逐漸減退，股價開始反彈，逐步形成一波高於一波的上升趨勢，曾短暫上漲至105.5港元後出現回調，但未再次跌破從120.27港元高位開始計算的38.2%反彈目標位85.90港元，這使得整體反彈趨勢未遭破壞。近期，股價再次回升並突破100港元，已重新回到前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標，這顯示出強勁的動能，特別是9天的相對強弱指標已超過70。投資者可以在100港元的水平進行買入，只要股價不失守20天線，便有望再次挑戰120港元的高位。

