股神巴菲特︰評估企業價值毋須天才　稱現金非優質資產

有「股神」之稱的巴菲特近日接受《CNBC》主播 Becky Quick專訪，內容提到巴菲特的投資之道及企業經營理念等。巴菲特在節目中表示，巴郡現金部位逼近4,000億美元，卻難以找到合適的大型收購目標，自己願意把1,000億美元投入一優秀的企業，也不想單純持有現金。他認為雖然在某些情況下，現金是必要的，但現金並非優質資產。



被問到如何尋找優秀企業時，巴菲特表示，評估企業價值「不需要天才，更不需要什麼希臘符號或複雜模型」。他笑稱，即使其接班人阿貝爾（Greg Abel）高中輟學，「他也一樣會像現在這麼聰明」。並在憶述討論接班人選當日，當時董事Steve Burke一槌定音認為沒必要再花幾個月猶豫不決，「這就是正確的決定」，其他董事亦迅速投票通過了這項決定。

2025年5月3日，美國內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈（Omaha），股神巴菲特（Warren Buffett）出席旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）年度股東大會時講話。（網絡圖片）

料巴郡不論在何方仍可隨資本而動

提到巴郡的未來時，他認為公司整體方向將以擴張為主，但偶爾也會有一些東西消失。「未來50年或100年後，巴郡旗下部分公司可能無法生存，但同時也會有更多企業茁壯成長。無論國家走向何方，巴郡都能憑藉資本隨之而動。」

巴菲特又在訪問中形容，企業董事是「世界上最好的工作」。他表示，一年能賺25萬、30萬，甚至50萬美元，而且工作輕鬆愉快。通常公司會提供交通工具，還有專車隨時接送，每個人都很有禮貌，「誰會不喜歡這份工作？」

Greg Abel（圖右）已從巴菲特手上接任巴郡行政總裁。（Reuters）

年少曾沉迷賽馬

巴菲特亦分享自己高中時曾沉迷賽馬投注，但很快就得到教訓。他表示：「你也許能贏一場比賽，但你贏不了所有比賽。」巴菲特憶述，「我每場比賽都下注。等我回家的時候，發現自己只帶了50美元，比之前少了50美元…… 」